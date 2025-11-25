Giornata Contro la Violenza sulle Donne, RaiPlay scuote le coscienze: 5 film indimenticabili In occasione della Giornata Contro la Violenza sulle Donne, RaiPlay propone film necessari per trasformare questo evento in un momento di consapevolezza reale.

Quando si parla di violenza sulle donne mancano sempre le parole ‘giuste’ per esprimere la crudeltà di questo gesto. Ogni giorno, una donna subisce un atto del genere: dallo schiaffo, all’abuso sessuale, passando anche per la violenza verbale e psicologica. Nel corso degli anni, sembra ormai, diventata una moda prendersela con una donna, violentarla e mostrare ‘il predominio maschile’ (che poi non è predominio ma pura mancanza di rispetto). Oggi, 25 novembre 2025, è la Giornata Contro la Violenza sulle Donne e, per l’occasione, RaiPlay ha dedicato una serie di film che raccontano di violenze in ogni forma, con l’intento di sensibilizzare e mettere un punto a questa escalation che sembra non avere più una fine.

Giornata Contro la Violenza sulle Donne: 5 film che vi lasceranno il segno

E’ un dato agghiacciante ma reale: In Italia, una donna su tre subisce violenza fisica, sessuale o verbale nel corso della vita e molte, purtroppo, vengono uccise. Nel 2025, fino al 1° settembre, sono stati registrati 60 omicidi di donne in ambito familiare o affettivo, in calo rispetto ai 79 dell’anno precedente, di cui 44 per mano di partner o ex partner. Il fenomeno resta grave e strutturale, e la Giornata Contro la Violenza sulle Donne, che si celebra oggi, 25 novembre 2025, rimane un momento importante di sensibilizzazione e denuncia. A questo proposito, su RaiPlay vi sono diversi film che potrebbero far riflettere e smuovere un po’ le coscienze. Eccone 5:

La Vita Possibile (2016)

In questo film la violenza si manifesta all’interno della famiglia e della vita domestica, mentre la storia ruota attorno alla lotta per interrompere il ciclo degli abusi. Anna, cinquantenne, fugge da Roma con il figlio Valerio per sfuggire alla violenza del marito. A Torino trova ospitalità dall’amica Carla, attrice povera ma generosa. Valerio fatica ad accettare la perdita del padre, della città e degli amici, mentre Anna inizia a ricostruire una vita diversa, fatta di affetti e piccoli passi verso la speranza, la "vita possibile".

Io Ci Sono (2016)

Tratta dall’autobiografia di Lucia Annibali, la pellicola inizia con la sera del 16 aprile 2013, quando un uomo incappucciato le getta addosso dell’acido. La storia torna a un anno prima, quando Lucia, giovane avvocata, incontra il collega Luca Varani, inizialmente corteggiatore ma poi ossessivo e violento. Dopo l’aggressione, Lucia affronta dolore, interventi medici e riabilitazione, fino a una rinascita in cui decide di combattere contro la violenza subita.

L’Amore Rubato (2016)

Questo film racconta cinque storie di donne diverse per età e condizione sociale, accomunate da un amore degenerato in violenza. Tra queste: Marina, sottomessa al marito violento; Francesca, liceale vittima di ricatti; e Angela, insegnante ossessionata dalla gelosia. L’opera offre un affresco corale sulle molteplici forme della violenza affettiva, ispirandosi liberamente a fatti di cronaca.

Nome di Donna (2018)

Questa pellicola racconta, invece, una forma di violenza silenziosa e sistemica, in cui rispetto e parità non sono mai garantiti. Nina lascia Milano per trasferirsi in un piccolo paese della Lombardia e lavorare in una residenza per anziani facoltosi. Lì scopre un mondo elegante ma corrotto, fatto di molestie, squilibri di potere e violazioni della dignità sul lavoro. Decide di non voltarsi dall’altra parte e lotta per i propri diritti.

Mia (2023)

Il film racconta la violenza nelle relazioni giovanili e le manipolazioni affettive e digitali. Mia, quindicenne di una famiglia serena a Roma, inizia una storia con Marco, ventenne carismatico, che si trasforma presto in un rapporto tossico fatto di controllo, isolamento e abusi psicologici e fisici. Grazie al padre, Mia riesce a lasciarlo, ma Marco vendicativo diffonde foto private per umiliarla.

Dove vedere questi film in streaming

Come vi abbiamo anticipato nei paragrafi precedenti, trovate questi 5 film e tanti altri, in grado di sensibilizzare su questo argomento, in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

