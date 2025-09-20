La giornalista sviene a 4 di Sera: attimi di tensione in diretta e il gesto di Paolo Del Debbio, come sta ora
Un momento di confronto con il pubblico si è trasformato velocemente in qualcosa di imprevisto, a causa di un malore della giornalista in studio, ma Del Debbio ha gestito la situazione.
Un imprevisto ha interrotto la puntata di 4 di Sera, lasciando pubblico e telespettatori con il fiato sospeso. Il conduttore è stato costretto a intervenire e spiegare cosa stava succedendo.
4 di Sera: l’episodio inaspettato
La diretta di venerdì 19 settembre di 4 di Sera è stata segnata da un momento che nessuno si sarebbe aspettato. Mentre in studio si parlava di uno dei temi più delicati e discussi delle ultime settimane, il genocidio in atto a Gaza, la giornalista Anna Belotti si è trovata improvvisamente in difficoltà. Tutto è accaduto in pochi istanti, davanti alle telecamere e a un pubblico che non riusciva a capire bene cosa stesse accadendo.
Il malore in studio della giornalista
La Belotti stava intervistando un ragazzo del pubblico, raccogliendo la sua testimonianza sul dramma in Medio Oriente. Dopo aver ascoltato il suo intervento e averlo ringraziato, la giornalista ha iniziato a barcollare. Il giovane, accorgendosi della situazione, ha cercato di sorreggerla mentre lei perdeva i sensi, suscitando un attimo di paura generale. La regia è intervenuta subito staccando l’inquadratura, e a quel punto la scena è tornata sul conduttore.
Le parole di Paolo Del Debbio
Con grande prontezza, Paolo Del Debbio ha interrotto la tensione che si era creata in studio e ha preso in mano la situazione. Senza esitazioni, ha rassicurato i telespettatori spiegando che si trattava di un semplice abbassamento di pressione e che non c’era motivo di allarmarsi. Il conduttore ha continuato a portare avanti la puntata con calma e lucidità, garantendo che la collega fosse assistita e che le sue condizioni non destassero preoccupazioni.
Gli aggiornamenti finali
Verso la conclusione della trasmissione, Del Debbio è tornato a parlare dell’accaduto, dando notizie più precise sullo stato della collega. Ha spiegato che la Belotti si era ripresa e che il malore non aveva avuto conseguenze serie, sottolineando come in una diretta lunga e intensa possa capitare a chiunque di accusare un momento di debolezza. Con il suo tono rassicurante e qualche battuta, è riuscito a trasformare la tensione iniziale in sollievo generale.
Paura rientrata
Alla fine tutto si è risolto per il meglio e, come lo stesso conduttore ha ribadito, la giornalista tornerà presto al lavoro. Il pubblico ha potuto tirare un sospiro di sollievo, consapevole che la prontezza della regia e la calma di Del Debbio hanno evitato che un imprevisto in diretta degenerasse. Un episodio che ha mostrato quanto la televisione dal vivo possa sempre rivelare delle sorprese.
