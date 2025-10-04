Trova nel Magazine
Su RaiPlay la serie più imprevedibile di sempre: Giorgio Tirabassi tra humour e amare verità

Una coproduzione Rai Fiction - Italian International Film con Giorgio Tirabassi e altri volti: la celebre serie è in streaming su RaiPlay con dodici puntate.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Amiamo questo attore e siamo felici di rivederlo: Giorgio Tirabassi torna in grande stile sul piccolo schermo, in particolare su RaiPlay con un una serie scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, gli autori dietro al successo di Boris. Il cast, guidato da Tirabassi, è vasto e ricco di volti noti, come Anita Caprioli, Thomas Trabacchi, Valeria Bilello e Caterina Guzzanti. Dodici episodi da circa trenta minuti ciascuno che, sicuramente, terranno i telespettatori incollati allo schermo. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Liberi Tutti, la serie con protagonista Giorgio Tirabassi

Liberi Tutti è una serie che unisce comicità, satira sociale e riflessione collettiva in un formato leggero ma ambizioso. Uscita su RaiPlay nel dicembre 2019 e poi su Rai 3 nel maggio 2020, è composta da dodici episodi di circa mezz’ora. La trama ruota attorno al contrasto tra Michele Venturi(Giorgio Tirabassi), avvocato di successo e rappresentante di un mondo individualista e spregiudicato, e il cohousing "Il Nido", comunità fondata su condivisione, sostenibilità e democrazia partecipata. Costretto agli arresti domiciliari proprio lì, Michele entra in conflitto con gli abitanti, tra cui l’ex moglie Eleonora, dando vita a uno "shock" culturale e morale che alimenta sia la narrazione sia la riflessione critica. Ciò che colpisce della serie è che non trasforma Michele in un redento immediato, ma lo mette davanti alle sue contraddizioni, costringendolo a confrontarsi con regole e sensibilità nuove.

La sua evoluzione è fatta di piccoli cambiamenti e momenti di incertezza, non di una conversione totale. Come avrete dedotto, Giorgio Tirabassi interpreta Michele come un uomo inizialmente arido e individualista, ma il confronto con la comunità lo porta a sperimentare un percorso graduale di cambiamento.

Curiosità sulla serie e dove vederla in streaming

Le riprese di Liberi Tutti si sono svolte a Roma nell’estate del 2019. La comunità "Il Nido" è stata ricreata nella Tenuta Cesarina, un ex borghetto romano donato alla Regione Lazio, che, abbandonato, è stato occupato da un gruppo di persone dando vita alla comunità protagonista. Il Palazzo di Giustizia di Roma ("Il Palazzaccio") è un’altra location importante, dove si svolgono le scene del tribunale in cui Michele Venturi sconta gli arresti domiciliari. La serie segna il debutto di RaiPlay nelle produzioni originali ed è prodotta da Rai Fiction e Italian International Film, concepita per il digitale. Il cast include Giorgio Tirabassi (Michele Venturi), Anita Caprioli (Eleonora, ex moglie di Michele e responsabile del Nido) e Thomas Trabacchi (Riccardo, nuovo compagno di Eleonora).

Una cosa interessante riguarda Giacomo Ciarrapico, il quale ha dichiarato che la serie è un omaggio a Mattia Torre, autore di Boris, senza retorica ma con leggerezza e ironia, mantenendo vivo il suo spirito creativo. Liberi Tutti è disponibile in streaming nel catalogo di RaiPlay.

