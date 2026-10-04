Giorgio Pasotti, non solo Distretto di Polizia: "Quando il successo diventa una minaccia, i rapporti cambiano. Bisogna osare, avere più coraggio" Terza regia per l'ex volto di Scuola di Polizia, al cinema dall'8 ottobre con la commedia amara Sotto a chi tocca tratta da una piece spagnola

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Sei personaggi "in cerca di lavoro" e disposti a tutto per ottenerlo, persino alle peggiori bassezze pur di avere la meglio: questi sono i protagonisti del prossimo film da regista di Giorgio Pasotti, Sotto a chi tocca, al cinema dall’8 ottobre 2026 con Wonder. Tra i candidati per il medesimo ruolo di rilievo in una grande multinazionale ci sono lo stesso Pasotti, Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno, Stefano Fresi, Giacomo Giorgio e Linda Messerklinger. Sei individui che scopriranno di essere finiti dentro un esperimento crudele in cui ogni gesto viene osservato, ogni reazione valutata.

Giorgio Pasotti al cinema con Sotto a chi tocca, il suo terzo film da regista

Prove assurde, umiliazioni, alleanze fragili e tradimenti improvvisi. Un gioco psicologico al massacro tra sei candidati per la medesima posizione lavorativa in una grande azienda. Questa la trama, a grandi linee, di Sotto a chi tocca, terzo film da regista di Giorgio Pasotti. A rendere il tutto più inquietante, poi, una rivelazione: tra loro si nasconde una talpa dell’azienda. La scoperta innesca uno scontro tutti contro tutti: chi lascia la stanza è fuori. Chi resta, forse, vince.

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Il film è l’adattamento della piece teatrale Il metodo Grönholm del drammaturgo catalano Jordi Galceran. Nella conferenza stampa di presentazione, Pasotti ha detto: "Quest’opera pone una domanda semplice: quanto siamo ancora autentici quando abbiamo disperatamente bisogno di fare una buona impressione. Il film mette insieme persone che dovrebbero dimostrare capacità di relazione e collaborazione, ma che contemporaneamente sanno di essere in competizione. E quando il successo dell’altro comincia a sembrare una minaccia per il proprio, anche i rapporti tra le persone cambiano".

Una commedia che non è una commedia

"Per quanto riguarda l’aspetto produttivo è stato un po’ più complesso, ma neanche troppo. Credo che invece ci sia una certa disponibilità", ha spiegato Pasotti a chi gli ha domandato quanto sia stato difficile mettere in piedi una "non commedia". "Secondo me bisogna osare, avere più coraggio. In fondo questi sono personaggi che vengono dalla commedia dell’arte un po’ come Sordi e Gassman ne La grande guerra, fanno parte della nostra tradizione", ha continuato.

"È stato un film difficile", ha sottolineato Giovanna Mezzogiorno. "Essendo una storia d’interni fondata sui dialoghi, l’azione è ridotta al minimo. Come attori abbiamo dovuto interpretare personaggi capaci di mutare rimanendo sempre credibili. Sul piano personale mi sento distante da queste dinamiche: non ho mai lavorato in un contesto aziendale e non sono per niente competitiva. Di fronte alla competizione tendo a bloccarmi piuttosto che a reagire", ha continuato. Ha invece scherzato Rocco Papaleo, affermando: "Vorrei sottolineare l’aspetto ‘atletico’ di questo lavoro. Lo dico senza ironia: abbiamo girato lunghi piani sequenza, con un approccio quasi teatrale che richiedeva di imparare moltissime battute a memoria e dominarle al meglio". Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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