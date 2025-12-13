Non solo Mediaset: su RaiPlay Giorgio Pasotti come non lo avete mai visto in questa fiction imperdibile
Giorgio Pasotti incanta anche a distanza di anni in questa miniserie tratta da un famoso romanzo di Charles Dickens e con un cast stellare
Non solo polizieschi e drammi nella lista delle fiction italiane, ma anche adattamenti di romanzi, grandi classici della letteratura. Un esempio è la fiction di cui vi vogliamo parlare oggi, disponibile senza costi in streaming sul catalogo di RaiPlay e con protagonista un Giorgio Pasotti quasi inedito, in vesti che raramente avete potuto ammirare. Una serie prodotta dalla tv di Stato e diretta da Ambrogio Lo Giudice passata colpevolmente in sordina, ma che va a tutti i costi riscoperta.
Giorgio Pasotti è David Copperfield in streaming su RaiPlay
La trama riprende quella del romanzo di Charles Dickens e segue David (Pasotti) fin dall’infanzia. Il piccolo perde il padre troppo presto e vede la madre in un matrimonio sempre più triste con Edward Murdstone. Una vita che comincia dal dolore e lo costringe, subito, a crescere. Dopo anni di umiliazioni e punizioni, David fugge e va a Londra. Scopre la fatica del lavoro, ma fa anche degli incontri che cambiano tutto: da Peggotty a Mr. Micawber, passando per Agnes.
Un cast stellare per la fiction con Giorgio Pasotti
Oltre al già citato protagonista, un Giorgio Pasotti nei panni di David Copperfield, interpretato con un’energia trattenuta, quasi febbrile, il cast della fiction Rai disponibile in streaming su RaiPlay è ricchissimo. Maya Sansa nel ruolo di Agnes Wickfield, Gianmarco Tognazzi nelle vesti di Uriah Heep, Stefano Dionisi come Edward Murdstone, Chiara Conti nel ruolo di Clara, Patrizio Roversi come Mr. Micawber, ed entrambe le sorelle Murdstone interpretate da Edita Frantesova e Jitka Sedlackova.
Completano il quadro Larissa Volpentesta nel ruolo di Emily e Lenka Termerová nei panni della zia Betsy. All’epoca, la fiction venne lodata per il rispetto con cui ha adattato gli snodi narrativi principali del romanzo di Dickens. Le riprese hanno coinvolto location suggestive, curate con attenzione per l’estetica vittoriana.
Dove vedere David Copperfield con Giorgio Pasotti in streaming
Se volete riscoprire una grande fiction, che all’epoca venne snobbata nonostante un grande cast, trovate David Copperfield con Giorgio Pasotti in streaming senza costi sul catalogo di RaiPlay.
