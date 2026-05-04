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Giorgio Pasotti, crisi con Claudia Tosoni: rottura vicina e matrimonio saltato. Il retroscena

Stando alle ultime indiscrezioni la storia tra l’attore e la compagna di quasi vent’anni più giovane sarebbe arrivata al capolinea: il rumor e tutti i dettagli

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

C’è aria di tempesta nella vita privata di Giorgio Pasotti. Stando agli ultimi rumor, infatti, l’attore bergamasco sarebbe a un passo dalla rottura con Claudia Tosoni. A rivelare il retroscena sulla crisi tra i due è Giuseppe Candela sull’ultimo numero del settimanale Chi, dove si parla di una storia d’amore al capolinea e, di conseguenza, dell’annullamento del matrimonio. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Giorgio Pasotti-Claudia Tosoni, crisi e nozze annullate?

Sembrava tutto pronto per le nozze tra Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni. Dopo quasi dieci anni di relazione, infatti lo scorso gennaio era arrivata la romantica proposta di matrimonio direttamente sul palco del teatro Alfieri di Torino sul finale dello spettacolo ‘La strana coppia’ e il matrimonio era previsto per il prossimo autunno, probabilmente a ottobre 2026. Stando a quanto svelato da Giuseppe Candela sul magazine Chi, invece, tra i due ci sarebbe ora aria di crisi. Il motivo? "Pasotti era assente al compleanno della compagna, classe 1992 quasi vent’anni più giovane, lo scorso 27 aprile. E in più i due hanno smesso anche di seguirsi su Instagram" si legge sul settimanale, dove il giornalista lancia il retroscena: "Una crisi passeggera pronta a rientrare o rottura in arrivo?".

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Chi è Claudia Tosoni: la storia d’amore con Giorgio Pasotti

Romana classe 1991, dopo gli studi all’Accademia cinema e tv Achille Togliani Claudia Tosoni è arrivata è arrivata terza a Miss Italia nel 2012 (dietro a Romina Pierdomenico e alla vincitrice Giusy Buscemi), poi è approdata anche in tv – prendendo parte a Provaci ancora Prof 7 – e al cinema, con i film Ciao Brother, Nove Luna e Mezza e anche Loro di Paolo Sorrentino. Ha conosciuto Giorgio Pasotti a teatro e proprio sul palco è nata la loro relazione. L’attore bergamasco arrivava dalla relazione con Nicoletta Romanoff (dalla quale ha avuto anche la sua prima figlia, Maria, nel 2010), prima ancora dalle storie con l’attrice Giulia Michelini e con la cantante Elisa. Come detto, tutto sembrava pronto per le nozze con Claudia dopo la proposta di matrimonio dello scorso gennaio al termine dello spettacolo della compagna, ma qualcosa potrebbe essersi incrinato nel loro rapporto.

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