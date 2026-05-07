Giorgio Marchesi, chi è la moglie Simonetta Solder: perché è famosissima Dal teatro alla tv, Simonetta Solder è la moglie di Giorgio Marchesi: attrice di talento, mamma di due figli e protagonista di fiction di successo.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Giorgio Marchesi torna protagonista su Rai 1 con la nuova serie in onda da stasera Il Commissario Buonvino, ma nella sua vita privata il ruolo più importante è quello condiviso con la moglie Simonetta Solder. I due attori formano una delle coppie più solide e riservate del mondo dello spettacolo italiano, uniti dall’amore e dalla stessa passione per la recitazione. Sposati da anni, sono genitori di Giacomo e Pietro Leone e, nonostante gli impegni tra set e teatro, continuano a costruire insieme un equilibrio fatto di complicità e sostegno reciproco.

Simonetta Solder, chi è la moglie di Giorgio Marchesi

Classe 1970, Simonetta Solder è nata in Austria il 29 agosto, ma è cresciuta a Pordenone dopo il trasferimento della famiglia in Italia. Figlia di albergatori, ha sviluppato molto presto una forte passione per la recitazione, scegliendo di studiare alla prestigiosa scuola Max Reinhardt Seminar di Vienna. Madrelingua italiana e tedesca, nel corso degli anni ha perfezionato anche l’inglese grazie a un’esperienza formativa a New York, dove ha lavorato tra teatro, cinema e televisione. Una volta rientrata in Italia ha deciso di intraprendere definitivamente la carriera artistica adottando il cognome materno, Solder. I suoi primi passi nel cinema arrivano con il thriller documentaristico Il mistero di Lovecraft – Road to L., a cui seguono diverse esperienze tra film e fiction televisive. Nel tempo ha preso parte a produzioni come Come un delfino, Sbirri, Storie sospese e Amore Liquido, dimostrando una grande versatilità interpretativa.

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La popolarità presso il grande pubblico arriva però nel 2014 grazie al ruolo di Nora nella fiction Braccialetti Rossi. Un personaggio intenso e delicato che le ha permesso di conquistare pubblico e critica, confermandosi poi anche nella seconda stagione della serie. Negli anni successivi ha continuato a lavorare tra cinema e televisione, recitando al fianco di attori come Marco Giallini e Maya Sansa.

Giorgio Marchesi e Simonetta Solder, una storia d’amore nata a teatro

La storia d’amore tra Giorgio Marchesi e Simonetta Solder è iniziata nel 2004 grazie al teatro. Galeotto fu lo spettacolo Le relazioni pericolose, che fece nascere tra i due un’intesa diventata presto qualcosa di più profondo. Da allora non si sono più lasciati e hanno costruito insieme una famiglia lontana dai riflettori, pur continuando a condividere il mestiere di attori. In un’intervista a Vanity Fair ha ammesso che in passato pensava di non riuscire mai a stare con un’attrice, salvo poi cambiare idea proprio grazie a Simonetta. "Viviamo lo stesso mondo", ha spiegato l’attore, sottolineando quanto la condivisione renda più forte il loro rapporto.

Negli anni la coppia ha lavorato anche insieme a teatro, come accaduto recentemente con L’Amante di Harold Pinter, dove hanno mostrato ancora una volta grande affinità artistica. Nonostante gli impegni familiari e professionali, i due continuano a sostenersi reciprocamente. Ospite di Oggi è un altro giorno, Giorgio Marchesi aveva persino raccontato di essersi affidato alla moglie per aiutarlo nella messa in scena de Il fu Mattia Pascal, confessando: "Non potevo fidarmi di nessun altro più che di lei".

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