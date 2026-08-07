Giorgio Locatelli si rasa a zero per MasterChef UK Celebrity, il nuovo look spiazza i fan: “Uguale a Giorgio Panariello” Il celebre chef stellato è apparso online con la testa rasata quasi a zero. Un omaggio al nuovo impegno televisivo nello show britannico 'Celebrity MasterChef UK'.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Giorgio Locatelli sorprende i fan e cambia (radicalmente) look. Lo chef italiano, celebre per il suo ruolo di giudice a MasterChef Italia, è apparso sui social con la testa completamente rasata. Un omaggio al suo imminente debutto nel programma inglese ‘Celebrity MasterChef UK’, dove prenderà il posto del discusso conduttore uscente John Torode. Nel video postato dall’hair stylist Alice Theobald, Locatelli sembra soddisfatto del nuovo look sbarazzino, mentre si prepara per un servizio fotografico per The Times Magazine. Ma nei commenti, non tutti i follower italiani hanno dimostrato di aver apprezzato la svolta. Notando la somiglianza (in effetti notevole) con un altro Giorgio, Panariello. Ecco tutti i particolari.

Giorgio Locatelli, il cambio di look radicale per Celebrity MasterChef UK

Per anni il suo nome è stato associato a un look preciso. Giorgio Locatelli voleva dire capelli lunghi, brizzolati, in stile elegante e con una perfetta riga al centro. Ora però lo chef stellato ha stravolto tutto, dandoci letteralmente un taglio e proponendosi al grande pubblico con un ‘buzz cut’ (si legga, rasato a zero) che ha preso in contropiede tantissimi appassionati. Le prime immagini della rivoluzione sono apparse in un reel pubblicato sul profilo Instagram di ‘wonderlandhairandmakeup’, appartenente all’hair stylist Alice Theobald.

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Ed è proprio Theobald ad apparire nella clip, girata ai Battersea Park Studios di Londra, dove viene documentata la trasformazione di Locatelli per mezzo di uno spietato rasoio elettrico. Al termine del processo, lo chef si osserva allo specchio con un ghigno di soddisfazione, mentre in sottofondo scorre il pezzo più appropriato di David Bowie, "Changes". Nelle immagini successive, vediamo il giudice nel dietro le quinte del servizio fotografico per The Times Magazine, mentre regge un coltello da cucina sulla punta del dito e sfida l’obiettivo con perfetto mestiere.

Tutto questo, per anticipare l’approdo di Giorgio Locatelli alla corte di ‘Celebrity MasterChef UK’, sulla BBC, dove affiancherà la giornalista e critica Grace Dent. Prenderà il posto dell’uscente John Torode, che era stato allontanato dallo show in seguito ad accuse di affermazioni razziste che sarebbero avvenute dietro le quinte. Sul nuovo look, pensato proprio per l’avventura britannica, Locatelli ha commentato anche a FQMagazine giustificando così la scelta: "Spero che nessuno pensi che tutto dipenda dai capelli. Però è vero, ogni tanto bisogna avere il coraggio di cambiare". Eppure non tutti i fan sembrano averla presa benissimo.

I commenti social (contrastanti) sul nuovo taglio di Giorgio Locatelli

Come al solito, sotto il video del taglio di Locatelli sono spuntati commenti di ogni genere. I fan italiani si sono subito divisi, tra chi ha apprezzato il coraggio di cambiare e chi invece non ha capito fino in fondo la scelta. "Lo stile uno o ce l’ha o non ce l’ha…e Giorgio Locatelli ce l’ha. Io trovo che stia benissimo", ha commentato un follower tra tanti. Mentre altri hanno affondato il colpo: "A me piaceva di più con i capelli lunghi"; "Noooooooooooooooo quei bei capelli…erano la mia passione caspita"; "Oddio che colpo al cuore! Ma questa è cattiveria!". E c’è anche chi ha trovato con rapidità notevole una somiglianza che forse era sfuggita ai più: "La trasformazione da Giorgio Locatelli a Giorgio Panariello".

I capelli, comunque, ricresceranno. Quindi anche i più delusi possono starsene tranquilli. Dopotutto Giorgio Locatelli ha solo voluto premiare con un taglio netto (letteralmente) questo nuovo capitolo della sua straordinaria avventura televisiva. E aveva tutto il diritto di farlo.

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