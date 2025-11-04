Giorgio Forattini, chi è la moglie Ilaria Cerrina Feroni e la morte tragica del figlio Fabio
Il vignettista scomparso oggi è stato sposato due volte. Ha incontrato la seconda compagna perché doveva curare la presentazione di un suo libro. Ecco tutti i dettagli.
Il mondo della satira politica piange Giorgio Forattini, uno dei più celebri vignettisti italiani, capace di raccontare le vicende nazionali con matita affilata e irriverente per oltre cinquant’anni. Dietro il pungente re delle vignette, c’è sempre stata una donna che lo ha accompagnato e sostenuto per quarant’anni: Ilaria Cerrina Feroni, la seconda moglie, nobile fiorentina e protagonista discreta del privato tormentato di Forattini. Ecco di seguito tutti i dettagli.
Morto Giorgio Forattini, chi è la seconda moglie Ilaria Cerrina Feroni
Il primo incontro tra Giorgio e Ilaria è avvenuto negli uffici di Mondadori. Lei, giovane e di nobile casato fiorentino, doveva curare la presentazione di un libro di Forattini. Lui, genio creativo ed evasivo, era però introvabile. "Pensai che se la tirava, ma poi dovetti ricredermi", ha raccontato la donna. "Era l’esatto contrario: gentile, timido. Fu un colpo di fulmine".
Nel corso degli anni, Ilaria ha affrontato insieme a Giorgio un passato pesante, fatto di ferite mai totalmente rimarginate. "I dolori hanno cementato il nostro rapporto", ha ricordato in un’intervista a Il Giornale, riferendosi sia al difficile divorzio di Forattini dalla prima consorte sia, soprattutto, alla morte improvvisa del secondogenito Fabio, un dramma che ha segnato per sempre lo spirito del vignettista.
E con Giorgio, Ilaria ha condiviso anche le battaglie pubbliche, le polemiche, le querele e (ovviamente) qualche lite domestica inevitabile: "L’ho spesso contestato, abbiamo litigato, ma lui non ha mai retrocesso di un millimetro. Qualche volta confesso che ho sperato, per quieto vivere, che rinunciasse o cambiasse qualche sua vignetta. Non lo ha mai fatto, sapendo di andare incontro a grossi problemi".
La tragedia del figlio di Giorgio Forattini
Fabio, figlio di prime nozze di Giorgio, è morto prematuramente nella villa di famiglia sui Castelli Romani, lasciando il padre con un dolore che non si è mai attenuato. "Quella morte mi ha cambiato la vita", ha confessato Forattini a Libero, "sono sempre triste mentre il mio mestiere è far ridere", Le incomprensioni con Fabio, il rapporto segnato dalla separazione e dalle decisioni dei giudici – che avevano affidato i figli all’ex moglie – hanno lasciato una cicatrice viva nella memoria del disegnatore.
La tragedia personale si è poi intrecciata con le battaglie pubbliche, dalle polemiche con la politica italiana alle querele per vignette scomode su Craxi, D’Alema e Occhetto. Oggi, la scomparsa di Forattini lascia vedova una donna forte, colta, raffinata, che ha saputo accettare la vita del giornalista ‘scomodo’, capace di dire sempre la verità, anche quando costava caro.
