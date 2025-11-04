Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Giorgio Forattini, chi è la moglie Ilaria Cerrina Feroni e la morte tragica del figlio Fabio

Il vignettista scomparso oggi è stato sposato due volte. Ha incontrato la seconda compagna perché doveva curare la presentazione di un suo libro. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Giorgio Forattini
RaiPlay

Il mondo della satira politica piange Giorgio Forattini, uno dei più celebri vignettisti italiani, capace di raccontare le vicende nazionali con matita affilata e irriverente per oltre cinquant’anni. Dietro il pungente re delle vignette, c’è sempre stata una donna che lo ha accompagnato e sostenuto per quarant’anni: Ilaria Cerrina Feroni, la seconda moglie, nobile fiorentina e protagonista discreta del privato tormentato di Forattini. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Morto Giorgio Forattini, chi è la seconda moglie Ilaria Cerrina Feroni

Il primo incontro tra Giorgio e Ilaria è avvenuto negli uffici di Mondadori. Lei, giovane e di nobile casato fiorentino, doveva curare la presentazione di un libro di Forattini. Lui, genio creativo ed evasivo, era però introvabile. "Pensai che se la tirava, ma poi dovetti ricredermi", ha raccontato la donna. "Era l’esatto contrario: gentile, timido. Fu un colpo di fulmine".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Nel corso degli anni, Ilaria ha affrontato insieme a Giorgio un passato pesante, fatto di ferite mai totalmente rimarginate. "I dolori hanno cementato il nostro rapporto", ha ricordato in un’intervista a Il Giornale, riferendosi sia al difficile divorzio di Forattini dalla prima consorte sia, soprattutto, alla morte improvvisa del secondogenito Fabio, un dramma che ha segnato per sempre lo spirito del vignettista.

E con Giorgio, Ilaria ha condiviso anche le battaglie pubbliche, le polemiche, le querele e (ovviamente) qualche lite domestica inevitabile: "L’ho spesso contestato, abbiamo litigato, ma lui non ha mai retrocesso di un millimetro. Qualche volta confesso che ho sperato, per quieto vivere, che rinunciasse o cambiasse qualche sua vignetta. Non lo ha mai fatto, sapendo di andare incontro a grossi problemi".

La tragedia del figlio di Giorgio Forattini

Fabio, figlio di prime nozze di Giorgio, è morto prematuramente nella villa di famiglia sui Castelli Romani, lasciando il padre con un dolore che non si è mai attenuato. "Quella morte mi ha cambiato la vita", ha confessato Forattini a Libero, "sono sempre triste mentre il mio mestiere è far ridere", Le incomprensioni con Fabio, il rapporto segnato dalla separazione e dalle decisioni dei giudici – che avevano affidato i figli all’ex moglie – hanno lasciato una cicatrice viva nella memoria del disegnatore.

La tragedia personale si è poi intrecciata con le battaglie pubbliche, dalle polemiche con la politica italiana alle querele per vignette scomode su Craxi, D’Alema e Occhetto. Oggi, la scomparsa di Forattini lascia vedova una donna forte, colta, raffinata, che ha saputo accettare la vita del giornalista ‘scomodo’, capace di dire sempre la verità, anche quando costava caro.

Potrebbe interessarti anche

giovanni cucchi morto padre stefano cucchi: le cause del decesso

Addio Giovanni Cucchi, le cause della morte del padre di Stefano e Ilaria Cucchi

L’avvocato Fabio Anselmo annuncia la scomparsa del padre di Stefano e Ilaria Cucchi:...
affari tuoi puntata 18 settembre 2025

Affari Tuoi: Ilaria si fa fregare dal Dottore e il "Veggente" si prende l'ovazione social

Cosa è successo nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 18 settembre, con la pacchis...
Diego Bianchi e Carlo Conti

Programmi tv, cosa vedere oggi 17 ottobre: Carlo Conti e l'imitazione di Gianni Morandi per battere Diego Bianchi

Venerdì di emozioni e colpi di scena: da Tale e Quale Show a Propaganda Live, ecco c...
Anticipazioni Report - il conduttore Sigfrido Ranucci

Report, Ranucci riparte dopo l’attentato: "Piccoli Trump crescono" su Giorgia Meloni e il crollo dell'Unione Europea

Report, le anticipazioni del 26 ottobre: stasera su Rai 1 prima puntata stagionale. ...
Fabio Fazio e Sigfrido Ranucci

Programmi tv, cosa vedere oggi 26 ottobre: il ritorno di Sigfrido Ranucci mette in crisi Giorgia e Fabio Fazio

Dal ritorno coraggioso di Sigfrido Ranucci dopo il tentato attentato, alla presenza ...
Rosario Fiorello

Fiorello ‘bacchetta’ Ballando a La Pennicanza: "Sono affranto". Poi l'affondo su Giorgia Meloni: cos'ha detto

Nella puntata di oggi lo showman Rai ha interagito in diretta con Gianni Morandi e G...
Affari Tuoi cosa successo puntata 14 settembre 2025 reazioni social

Affari Tuoi, De Martino bacia Ilaria ma finisce malissimo. Rivolta sul web: "Negli annali del trash"

Nella puntata del 14 settembre, la partita di Ilaria comincia benissima, ma un doppi...
Report - Ranucci

La vita privata di Sigfrido Ranucci: la moglie Marina, la scorta e il grande rimpianto sui figli

Il conduttore di Report è sposato dal 1995 e ha tre figli: Giordano, Michela ed Eman...
Daria Bignardi

Daria Bignardi, chi è il (ricco) compagno Stefano Aletti. La malattia e gli amori passati

La presentatrice de "Le invasioni barbariche", oggi ospite a "La volta buona", è leg...

WeWALK

Bastone smart per ipovedenti

La soluzione che aiuta i ciechi a sentirsi più sicuri e autonomi

LEGGI

Personaggi

Tiziana Ferrario

Tiziana Ferrario
Pamela Petrarolo, concorrente del Grande Fratello 2024-2025

Pamela Petrarolo
Gianmaria Antinolfi

Gianmaria Antinolfi
Riccardo Stimolo

Riccardo Stimolo

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963