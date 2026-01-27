Giorgio Armani, il film sullo stilista è in sviluppo ma una scelta inaspettata fa storcere il naso C'è grande attesa per il film biografico sullo stilista Giorgio Armani, ma la scelta delle location rischia di scatenare nuove polemiche tra fan e addetti.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

La sua morte ha lasciato un segno profondo non solo nelle persone ma anche nel mondo della moda. Giorgio Armani non verrà mai dimenticato e, come in molti sapranno, è in sviluppo un film biografico sul leggendario stilista italiano che ha vestito il mondo. Proprio riguardo al biopic, ci sono delle novità. Il regista è stato scelto (e fin qui, niente di sorprendente): la cosa che, invece, potrebbe suscitare delle polemiche riguarda la scelta delle location. Di seguito, vi spieghiamo il motivo.

Giorgio Armani, perché la scelta delle location potrebbe non piacere a molti

Bobby Moresco, Premio Oscar per Crash, dirigerà il biopic su Giorgio Armani, prodotto dall’italiano Andrea Iervolino. Tuttavia, le riprese probabilmente non si svolgeranno in Italia, bensì in Ungheria e, questo dettaglio potrebbe non andare giù ai fan dello stilista e non solo. Secondo Iervolino, la scelta è stata dettata da ragioni finanziarie e burocratiche: le banche e i fondi statunitensi che supportano TAIC Funding hanno valutato l’imprevedibilità normativa e i ritardi amministrativi italiani come un rischio. Nonostante ciò, Iervolino ha sottolineato il suo forte legame con l’Italia e il desiderio di raccontarne le icone, anche se i film saranno prodotti all’estero: "Sono profondamente innamorato dell’Italia e dell’identità italiana. Anche se sono italo-canadese, rimango orgogliosamente italiano. Continuerò a sviluppare progetti dedicati alle grandi icone italiane, spinto dal mio profondo amore per il mio Paese. Anche se, in questo momento, questi film non saranno girati in Italia, continuerò a raccontare le storie dell’Italia al mondo producendole all’estero". Moresco, già collaboratore di Iervolino in Lamborghini e Maserati, sta scrivendo la sceneggiatura di Armani – The King of Fashion con la figlia Amanda.

Giorgio Armani, di cosa parlerà il biopic

Il film seguirà la vita e la carriera dello stilista scomparso a 91 anni, considerato tra i designer più influenti del XX e XXI secolo. Il Gruppo Armani ha oggi un valore stimato superiore ai 10 miliardi di dollari. Giorgio Armani approda nel mondo della moda con Nino Cerruti e nel 1975 fonda con Sergio Galeotti la Giorgio Armani S.p.A.: questo da’ inizio a una rivoluzione dell’abbigliamento maschile e femminile con abiti essenziali, sofisticati e destrutturati. Con il passare del tempo, il suo marchio si estende a profumi, accessori, arredamento e hotel, rendendolo uno degli imprenditori più influenti al mondo. Il suo grande tocco è riconoscibile anche nel cinema, dove veste star come Richard Gere in American Gigolo e collabora a numerosi film di Hollywood, oltre a vestire celebrità sui red carpet. Un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel mondo della moda e la sua scomparsa segna la fine di una carriera leggendaria.

