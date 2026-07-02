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Giorgio Armani, una vita da film: in arrivo il biopic sul re della moda italiana. Chi lo dirigerà

Bille August dirigerà il biopic dedicato a Giorgio Armani: il cinema racconta la vita del re della moda italiana, simbolo di eleganza e rivoluzione stilistica.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Un impero della moda si prepara a conquistare il cinema. La storia di Giorgio Armani, lo stilista italiano che ha educato il mondo a un lusso senza ostentazione, diventerà un film, il cui titolo è Armani: The King of Fashion. Lo annuncia la The Andrea Iervolino Company, che ha già scelto il regista e il nome dello sceneggiatore. Un biopic che vuole andare oltre la leggenda pubblica per restituire il ritratto intimo di un uomo capace di trasformare la sobrietà in un linguaggio universale. Di seguito, tutti i dettagli.

Giorgio Armani, Bille August dirigerà il film Armani: The King of Fashion: cosa sappiamo

Il regista danese Bille August dirigerà Armani: The King of Fashion, biopic dedicato a Giorgio Armani, prodotto dalla The Andrea Iervolino Company. Il film racconterà la vita e l’eredità dello stilista, scomparso nel 2025 a 91 anni, evidenziando il suo ruolo nel trasformare l’eleganza in uno stile essenziale, sobrio e riconoscibile a livello globale. Armani viene presentato come una figura che ha rivoluzionato la moda, imponendo un’idea di lusso discreto e influenzando profondamente cultura e immaginario contemporaneo. La regia di August punta a un racconto più intimo che celebrativo. Il regista, due volte Palma d’Oro, è noto per film come Pelle alla conquista del mondo e La casa degli spiriti, e per la capacità di raccontare vite complesse e profonde.

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La sceneggiatura sarà affidata a Bobby Moresco, premio Oscar per Crash. Il produttore Andrea Iervolino ha sottolineato che il film non sarà solo una biografia, ma il ritratto di un’icona culturale italiana. Restano ancora da definire cast, data delle riprese e dettagli sulla struttura narrativa, che potrebbe concentrarsi sia sulla carriera pubblica sia sulla dimensione personale dello stilista.

Armani: The King of Fashion, le location del film

Per quanto riguarda le riprese del film su Giorgio Armani, probabilmente, non si svolgeranno in Italia ma in Ungheria per motivi economici e burocratici. Secondo Iervolino, gli investitori americani considerano l’Italia un contesto amministrativo incerto e rischioso. Nonostante ciò, Iervolino ribadisce il suo legame con l’Italia: "Sono profondamente innamorato dell’Italia e dell’identità italiana. Anche se sono italo-canadese, rimango orgogliosamente italiano. Continuerò a sviluppare progetti dedicati alle grandi icone italiane, spinto dal mio profondo amore per il mio Paese. Anche se, in questo momento, questi film non saranno girati in Italia, continuerò a raccontare le storie dell’Italia al mondo producendole all’estero".

Come abbiamo già detto, il film ripercorrerà la vita e la carriera di Armani, figura centrale della moda mondiale e fondatore del marchio che ha rivoluzionato lo stile contemporaneo e si è espanso in diversi settori del lusso.

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