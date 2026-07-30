Giorgio Armani avrà nuova vita nella serie tv di Ferzan Ozpetek: il dettaglio importante che forse è sfuggito a tutti Dopo aver raccontato il mondo della moda in Diamanti, Ozpetek narrerà la vita del re del fashion nella forma di una serie tv prodotta da Lux Vide

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

AnsaFoto

CONDIVIDI

Come annunciato da Variety, Ferzan Ozpetek ha intenzione di proporre la vita e la visione artistica di Giorgio Armani, scomparso il 4 settembre 2025, sotto forma di serie tv. Il regista di Diamanti collaborerà direttamente con la maison dello stilista, con il progetto prodotto da Lux Vide, del Gruppo Fremantle. Il regista italo-turco è da sempre molto vicino al mondo della moda, raccontata proprio nel suo ultimo lungometraggio, ed era amico di Armani. Attualmente è impegnato con il suo prossimo film, Nella gioia e nel dolore, che uscirà il 25 dicembre.

Ferzan Ozpetek girerà una serie tv sulla vita di Giorgio Armani: cosa sappiamo

"Ho conosciuto, ammirato e frequentato Giorgio per molti anni in occasioni ufficiali ed altre più riservate. Conversavamo di cinema, di cui era notoriamente appassionato ed esperto, e pure di arte, costumi, architettura e vorrei dire di vita. Ho riconosciuto in lui l’artista visionario e geniale ma pure l’uomo concreto e determinato. L’opportunità di raccontarlo rappresenta per me un onore entusiasmante e insieme una sfida nel cogliere i tanti lati di una personalità così complessa, originale e seducente", ha affermato Ferzan Ozpetek. Il regista sta lavorando alla sceneggiatura della serie tv ispirata alla vita di Giorgio Armani assieme a Francesco Arlanch, tra i cui lavori figurano le serie prodotte da Lux e ampiamente esportate all’estero come I Medici, Hotel Costiera e Doc – Nelle tue mani. Il progetto è infatti pensato anche per un pubblico internazionale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La casa di moda di Armani ha dato accesso ai propri "archivi, creazioni e luoghi iconici" alla produzione, garantendo così "uno sguardo senza precedenti sul mondo e sull’eredità di una delle figure più influenti della moda".

Un sogno inseguito da anni: quando esce la serie tv su Giorgio Armani

Erano anni che Lux Vide tentava di raccontare al mondo la storia di Giorgio Armani, "un artista che ha inventato uno stile unico e riconoscibile. Un alfiere del Made in Italy, che ha riscritto le regole dello stile e dell’eleganza", come detto da Matilde Bernabei, Fondatrice e Presidente di Lux Vide. "Sarà una serie ambiziosa e ci riempie di orgoglio sapere che il mercato ha subito accolto con interesse questo progetto confermandone con entusiasmo il potenziale internazionale", ha continuato.

Parallelamente sta prendendo corpo anche un biopic girato da Bille August, intitolato The King of Fashion, che però non gode del supporto e del favore della famiglia Armani. Al momento non abbiamo una data di uscita per questa serie, ovviamente ancora in piena fase embrionale. Se volete rimanere aggiornati su questo e altri progetti, non vi resta che continuare a leggerci su queste pagine. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche