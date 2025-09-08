Trova nel Magazine
Giorgio Armani, oggi i funerali (privati) e Leo Dell'Orco commosso: "Siamo stati sopraffatti dalla quantità di folla"

In 16mila alla camera ardente per salutare il re della moda italiana. Le esequie, invece, si terranno oggi in forma privata.

Giorgio Armani
Oltre 16mila persone hanno reso omaggio a Giorgio Armani. Un vero bagno di folla per salutare il re della moda italiana, nei due giorni di camera ardente allestita all’Armani teatro di via Bergognone, a Milano. Tra sabato 6 e domenica 7 settembre 2025, infatti, sono stati tantissimi coloro che hanno voluto ricordare lo stilista, da esponenti politici, personaggi del mondo dello spettacolo, e gente comune. "Non eravamo preparati, ma teniamo duro. Siamo stati indecisi se organizzare o meno la camera ardente per uno o due giorni, ci sembrava quasi esagerato – ha sottolineato Leo Dell’Orco, come riporta il Corriere della Sera -. E invece siamo stati sopraffatti dalla quantità di folla, dall’affetto e dal rispetto che tutti ci stanno dimostrando. È stato giusto così".

L’uomo, alla guida creativa delle linee uomo della maison, era legato ad Armani da un profondo rapporto di amicizia. In questi due durissimi giorni al teatro milanese, non ha mai lasciato il feretro, stringendo con rispetto e gratitudine la mano a tutti. "La cosa più bella è che l’80, 90 per cento di chi è venuto in questi due giorni – ha aggiunto visibilmente commosso lo ha fatto senza conoscerlo, solo per rendergli omaggio. Ci sono famiglie intere, uomini e donne di tutte le età. È bellissimo. Vedere tutte queste persone ci ha fatto capire quanto la gente lo amasse. Chissà cosa avrebbe detto lui".

Giorgio Armani, oggi i funerali in forma privata: "Lo saluteremo in famiglia"

Sarà la piccola chiesa di San Martino, nel borgo medievale di Rivalta, Piacenza, a ospitare oggi, lunedì 8 settembre, i funerali di Giorgio Armani. Come da richiesta dello stilista, infatti, le esequie si terranno in forma privata, nel paesino natale della madre, e saranno presenti circa 20 persone, tutte familiari stretti. Il rito funebre si terrà verso le 13.30, e poi Armani sarà sepolto nella cappella di famiglia, nel cimitero di Rivalta di Gazzola, accanto alla mamma Maria, il padre Ugo e il fratello Sergio.

"Lo saluteremo in famiglia e poi andremo avanti come lui avrebbe voluto. Tutto è pronto per ricordarlo con la sua moda", ha precisato Leo Dell’Orco durante la camera ardente, riferendosi al prossimo 28 settembre, data in cui andrà in scena la mostra-sfilata per festeggiare i 50 anni dalla fondazione del marchio, evento fortemente voluto e curato nei minimi dettagli da Giorgio Armani in persona, che ha supervisionato tutto fino a pochi giorni prima della sua scomparsa.

