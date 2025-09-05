Giorgio Armani, chi sono gli eredi: una sorella, tre nipoti e quella parentela con la famiglia Agnelli Chi sono gli eredi di Giorgio Armani che entreranno in possesso del cospicuo patrimonio dello stilista e in mano a chi andrà la floridissima azienda fondata da Re Giorgio

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Giorgio Armani si è spento giovedì 4 settembre 2025, all’età di 91 anni e la notizia è rimbalzata immediatamente sui media di tutto il mondo. Troppo grande è la statura del personaggio che, non a caso, era soprannominato Re Giorgio. Re dello moda, anzi no, che a lui quella parola non piaceva per niente, quindi Re dello stile, quello che ha dettato per diversi decenni, e quello con cui ha conquistato il mondo, inventando un brand che é sinonimo di eccellenza e creatività del made in Italy.

Una lavoro, e un prestigio conquistato, che gli ha fruttato un enorme patrimonio, tra i beni privati e il valore (stratosferico) della fiorente azienda che porta il suo nome. All’indomani della morte dello stilista, e in attesa dei funerali, la domanda che rimbalza tra chi ha seguito e amato il grande stilista è: a chi andrà l’eredità di Armani?

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Giorgio Armani, l’eredità: chi si spartirà il patrimonio stellare

Il patrimonio di Giorgio Armani è stato calcolato ammontare a un valore che oscilla tra gli 11 e i 15 miliardi di euro. Lo stilista non ha eredi diretti, niente figli come si sa, quindi la sua eredità verrà spartita tra la sorella Rossana e i tre nipoti: Silvana e Roberta, le nipoti maggiori, figlio del fratello di Armani, Sergio, morto anni fa, e il nipote più giovane Andrea Camerana, figlio di Rossana e sposato con un volto noto della musica italiana, ovvero la cantante Alexia che ha conosciuto il suo maggior momento di successo a cavallo degli anni ’90 e 2000, l’epoca d’oro della musica dance italiana, che era il suo genere.

Ma le curiosità, su questo fortunato nipote di Giorgio Armani non sono finite qui, perché in Andrea Camarana, la famiglia Agnelli ha incrociato il suo dna con un’altra grande famiglia dell’aristocrazia imprenditoriale italiana, ovvero gli Agnelli. L’uomo è infatti trisnipote del fondatore della Fiat, Giovanni Agnelli.

Eredità Armani: chi guiderà l’azienda?

Un discorso a parte, merita invece la parte di eredità Armani che riguarda la floridissima azienda (8.700 dipendenti e 2,4 miliardi di fatturato) , fondata nel 1975. Nel consiglio di amministrazione siedono sia i già citati parenti, sorella e nipote, poi ovviamente c’è Pantaleo Dell’Orco, compagno e braccio destro di Giorgio Armani e Federico Marchetti. Lo 0,01% della proprietà dell’azienda rimarrà alla Fondazione Armani, il rebus è il restante 99,9%, della cui destinazione, lo stilista ha deciso con un testamento, che a breve sarà aperto svelando chi sarà il vero erede di Re Giorgio nella sua straordinaria avventura imprenditoriale, e che sarà anche obbligato a continuarla secondo le indicazioni lasciate dallo stesso stilista che pare abbia pianificato tutto, come sua abitudine, curando ogni minimo dettaglio.

Potrebbe interessarti anche