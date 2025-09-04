Morto Giorgio Armani, re della moda: la malattia, il ricovero, le parole dei collaboratori: "Al lavoro fino all'ultimo" Si è spento giovedì 5 settembre all'età di 91 anni il re della moda e del made in Italy: causa morte, malattia, funerali e carriera straordinaria

Addio a re Giorgio Armani. Il più grande stilista italiano, il grande cavaliere del Made in Italy si è spento oggi, all’età di 91 anni.

"Si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi all’azienda, alle collezioni, ai diversi e sempre nuovi progetti in essere e in divenire." si legge nel comunicato, che l’azienda ha diramato, per dare la notizia della scomparsa dello stilista. "Negli anni, Giorgio Armani ha creato una visione che dalla moda si è estesa a ogni aspetto del vivere, anticipando i tempi con straordinaria lucidità e concretezza. Lo ha guidato un’inesauribile curiosità, l’attenzione per il presente e le persone. In questo percorso ha creato un dialogo aperto con il pubblico, diventando una figura amata e rispettata per la capacità di comunicare con tutti".

Dalla nota di cordoglio, riportata dal Sole 24Ore, traspare il dolore di perdere, non solo un capitano d’azienda, un grande creativo, un personaggio che ha contribuito a dare lustro all’immagine dell’Italia nel mondo, ma anche una persona umana e attenta ai suoi collaboratori e a tutti quelli che hanno lavorato con lui.

Giorgio Armani, il re della moda italiana: successi e carriera

"In questa azienda ci siamo sempre sentiti parte di una famiglia. Oggi, con profonda commozione, sentiamo il vuoto che lascia chi questa famiglia l’ha fondata e fatta crescere con visione, passione e dedizione. Ma è proprio nel suo spirito che insieme, noi dipendenti e i familiari che sempre hanno lavorato al fianco del signor Armani, ci impegniamo a proteggere ciò che ha costruito e a portare avanti la sua azienda nella sua memoria, con rispetto, responsabilità e amore», hanno commentato in una nota i dipendenti e la sua famiglia.

Nato a Piacenza nel 1934, Giorgio Armani è stato forse il più grande della sua generazione di stilisti, una generazione davvero straordinaria che ha letteralmente creato il Made in Italy, e reso l’Italia, agli occhi di tutto il mondo, simbolo di bellezza, estro artistico e sapienza artigianale.

Per arrivare a diventare re, ha iniziato dal basso, ovvero dal lavoro di vetrinista alla Rinascente di Milano, dove i suoi allestimenti vennero notati da Nino Cerruti che gli affidò il compito di creare la sua prima linea di abbigliamento.

Nel 1975 fonda la Giorgio Armani: con lui nasce anche il termine stilista, mai utilizzato prima. Da quel momento la sua ascesa al successo è inarrestabile.

Giorgio Armani, come è morto? Malattia, ricovero segreto, funerali

Come è morto Giorgio Armani? Ultimamente erano stati diversi i problemi di salute dello stilista, costretto a un primo ricovero in ospedale nel 2009 a causa di un’epatite da intossicazione, una malattia che lo ha costretto a sospendere per diverse settimane i suoi impegni pubblici. Nel 2021, Giorgio Armani è stato di nuovo ricoverato, a causa di una "caduta di faccia" per la quale ha anche dovuto sottoporsi a una delicata operazione.

A giugno non è stato presente alle sfilate della Fashion week a causa di un altro serio problema di salute, un’infezione polmonare, secondo i beneinformati.

Giorgio Armani si è comunque spento serenamente, giovedì 5 settembre 2025, nella sua casa di Milano dove era in convalescenza da mesi, dopo l’ultimo ricovero ospedaliero, tenuto segreto sino all’ultimo.

Per chi vorrà dare il suo ultimo saluto a Re Giorgio, la camera ardente sarà allestita a Milano, in via Bergognone 59, presso l’Armani/Teatro e sarà aperta sabato 6 settembre e domenica 7 settembre. Per i funerali invece, verranno rispettate le volontà dello stilista e si svolgeranno dunque in forma privata.

