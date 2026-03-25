Gino Paoli, Giorgia ferma il concerto e commuove con 'Il cielo in una stanza': lo show è da brividi L'artista romana ha ricordato il cantautore scomparso nel corso della seconda data al Forum di Assago. L'omaggio speciale sulle note di 'Il cielo in una stanza'.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Durante la seconda data del suo tour al Forum di Assago, Giorgia ha deciso di fermare lo spettacolo per rendere un tributo commovente a Gino Paoli, scomparso nella mattinata di martedì 24 marzo. La cantante romana, con la voce rotta dall’emozione, ha chiesto al pubblico di unirsi a lei in un applauso scrosciante dedicato a uno dei maestri della musica d’autore italiana. Poi ha emozionato i fan regalando una versione tutta sua del capolavoro "Il cielo in una stanza". Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Giorgia, l’omaggio a Gino Paoli durante il concerto

"Posso chiedervi un applauso per uno degli artisti e poeti che abbiamo avuto in questo nostro magnifico paese?". Così ha esordito Giorgia, rivolgendo lo sguardo alle migliaia di persone presenti al Forum di Assago. Nella seconda data del suo tour a Milano, la cantante ha voluto dedicare un momento per ricordare Gino Paoli, venuto a mancare nella giornata di ieri all’età di 91 anni.

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Poi ha condiviso con il pubblico un ricordo personale, intimo, davvero speciale. "Tanti anni fa", ha raccontato, "ero proprio ragazza, ho cantato con lui, mi ha scritto una canzone, ho avuto anche modo di conoscere la persona oltre all’artista ed era veramente un figo, era uno molto sincero, molto schietto, molto diretto".

Parole piene di stima e affetto, quelle di Giorgia, che hanno restituito il ritratto di un uomo senza filtri, autentico tanto quanto le sue canzoni, e capace di parlare al cuore della gente senza abbellimenti. "Sono molto grata di averlo incontrato", ha concluso Giorgia con un filo di emozione.

‘Il cielo in una stanza’ cantato da Giorgia

Ma l’omaggio di Giorgia non si è fermato a queste parole. "Noi facciamo sempre ‘Il cielo in una stanza’ e questa sera ha un significato maggiore", ha precisato la cantante prima di iniziare a intonare il capolavoro del 1960. E se normalmente quella canzone è un inno all’amore, in tutte le sue forme, sul palco del Forum Assago si è trasformata in un’elegia commovente dedicata alla memoria di un maestro dei sentimenti e della musica. Anche il pubblico ha partecipato con un filo di voce all’esibizione, ripetendo a memoria le parole immortali di Paoli.

La scomparsa di Gino Paoli, avvenuta all’età di 91 anni, ha sancito così la fine di un’epoca d’oro per la musica italiana. Ma a sopravvivere oltre l’artista è la sua eredità umana e poetica. E finché ci sarà qualcuno a cantarlo, come Giorgia e tanti altri, difficilmente il suo lascito andrà perduto.

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