Giorgia Surina e Nicolas Vaporidis, dal set di Sei passi nel giallo al matrimonio (ora finito) Incontratisi sul set della serie crime italo-maltese, i due sono stati brevemente sposati, esperienza che Surina ha definito "tormentata a livello di emozioni"

IPA

Non è insolito che sul set di serie tv o film nasca l’amore. Ne avevamo parlato riguardo alla storia tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova, ma lo stesso può dirsi per Giorgia Surina e Nicolas Vaporidis, conosciutisi su quello di Sei passi nel giallo, serie crime antologica italo-maltese, è andata in onda nel 2012 con 6 episodi ed è ora disponibile nel catalogo di Prime Video. Tra Surina e Vaporidis, però, le cose non sono andate bene e le nozze sono durate solo 2 anni. Una relazione nata non sotto i migliori auspici, come rivelato dalla stessa showgirl in un’intervista, e che ha segnato uno dei numerosi "cambi di rotta" della sua vita.

Giorgia Surina, 50 anni ma dimostrarne 30

È innegabile come l’ingiuria del Tempo sembri avere un occhio di riguardo per Giorgia Surina, che ha lo scorso 8 marzo ha spento 50 candeline ma continua a dimostrare almeno 20 anni di meno. Il segreto, ha confidato al Fatto Quotidiano, sarebbe "Rimanere sempre inquieti e non sentirsi mai compiuti. Credevo che a 50 anni mi sarei sentita arrivata, invece resto la persona inquieta che ha davanti a sé una lista della cose ancora da fare. Questo ribollire mi fa restare curiosa e, chissà, magari anche invecchiare meno: non ho ancora voglia di sedermi".

Una vita, come detto, fatta di numerose inversioni di rotta e cambi di piani, come quella che ha portato alla separazione da Nicolas Vaporidis, sposato dal 2012 al 2014. "È stato tutto piuttosto tormentato a livello di emozioni. Ma era la cosa da fare. Anzi, probabilmente coraggioso è stato decidere di sposarsi nonostante ci fossero tutte le premesse perché si rivelasse una decisione sbagliata", ha raccontato l’attrice.

Di cosa parla la trama di Sei passi nel giallo e dove vederlo in streaming

Sei passi nel giallo è una serie crime antologica italo-maltese di 6 episodi. Andata in onda nel 2012, presenta un cast misto di attori italiani e celebrità internazionali, motivo per il quale è recitata originariamente in inglese. Oltre ai già citati Giorgia Surina e Nicolas Vaporidis, troviamo Adriano Giannini, Katrina Law, Rob Estes, Riccardo Festa e Kevin Sorbo. Ogni puntata racconta una trama autoconclusiva e con altri centro personaggi differenti.

L’episodio con protagonisti Surina e Vaporidis è il numero 3, Souvenirs, racconta di un profiler, Sebastian Brody, che si trasferisce a Randazzo, in Sicilia, per superare l’assassinio della moglie. Nella cantina della nuova casa, però, trova una valigetta con dentro delle trecce di capelli, souvenir di un serial killer noto come L’Acconciatore, che sembra essere quiescente da 25 anni…

Se volete recuperare Sei passi nel giallo, lo trovate in streaming all’interno del catalogo di Prime Video.

