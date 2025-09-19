Trova nel Magazine
Giorgia Surina, cosa fa oggi: la malattia, il nuovo lavoro e il compagno ‘nascosto’ da tutti

Per anni è stata un volto amato di MTV. Oggi Giorgia Surina è una scrittrice, ha un podcast di successo e un compagno che vuole lasciare lontano dai riflettori.

Giorgia Surina
IPA

Nella puntata odierna de La Volta Buona di oggi, venerdì 19 settembre 2025, tra gli ospiti ci sarà anche Giorgia Surina, ex volto amatissimo di MTV, quando era una vj giovanissima e molto apprezzata dal pubblico. Poi è arrivato un periodo di pausa e una malattia che l’ha tenuta lontana dagli schermi per un po’. Oggi sembra essere ‘rinata’: è una scrittrice, ha un podcast molto seguito, Vita Futura, e ha anche un compagno che, però, vuole tenere lontano dai riflettori.

Cosa fa oggi Giorgia Surina: il lavoro da scrittrice, il podcast e la ‘nuova vita’

Da vj e volto simbolo di MTV nei primi anni Duemila, a una nuova vita intrapresa: Giorgia Surina, oggi, sta percorrendo una strada nuova, pur restando sempre legata alla creatività. Dopo l’esperienza televisiva si è dedicata a diversi cose: la radio, il teatro e il cinema, la scrittura ( è infatti anche autrice di romanzi) fino ad arrivare al suo attuale interesse principale, quello di raccontare le vite degli altri. Il 4 settembre 2025, infatti, ha lanciato Vita Futura, un videopodcast che raccoglie testimonianze di persone capaci di reinventarsi: chi ha affrontato malattie, chi ha lasciato un lavoro sicuro, chi ha scelto di ripartire da zero. Un progetto che, in parte, rispecchia anche il suo vissuto personale e di cui, in un’intervista al settimanale F, ha spiegato com’è nata l’idea: "L’idea nasce a ridosso del mio primo romanzo In due sarà più facile restare svegli. Quella era una storia inventata, di fantasia. Sentivo però l’esigenza di raccontare esperienze reali, in particolare interviste a donne single che avevano affrontato la PMA. Quando ho proposto il progetto a Vois, abbiamo sentito il bisogno di ampliare lo sguardo: la maternità è certamente un cambio vita enorme, ma non è l’unico. Così abbiamo scelto di raccontare i cambiamenti di vita in senso più ampio, quelli che arrivano inaspettati o che cerchiamo con determinazione. Da lì è nato Vita Futura. All’inizio si chiamava solo "Futura", in riferimento alla futura mamma, e in omaggio alla bellissima canzone di Lucio Dalla, poi siamo arrivati a "Vita futura", per dire che il cambiamento è la linfa di tutta un’esistenza."

Oggi, a 50 anni, Giorgia non sente di aver raggiunto un traguardo definitivo; al contrario, parla di desideri ancora da realizzare e progetti in cantiere. Accanto al podcast, sta lavorando al suo secondo romanzo (il primo si intitola In due sarà più facile stare svegli) questa volta dedicato al tema complesso della salute mentale. Quanto alla maternità, ha raccontato di aver vissuto l’argomento senza ansie né pressioni, accettando con serenità il corso degli eventi.

La malattia e il matrimonio ‘naufragato’ con Nicolas Vaporidis

Sempre durante l’intervista, Surina ha raccontato di aver affrontato un tumore benigno, diagnosticato nel 2010 e curato con tre interventi. Ha spiegato che questa esperienza le ha insegnato a vivere con maggiore consapevolezza e a "godere delle cose semplici". Sul piano sentimentale, nel 2012 ha sposato Nicolas Vaporidis a Mykonos, ma il matrimonio è terminato nel 2014. Oggi ammette che fu una scelta presa con troppo entusiasmo e senza cogliere certi segnali, una decisione che le ha lasciato cicatrici emotive ma anche insegnamenti sulle relazioni e su sé stessa.

Giorgia Surina e il nuovo fidanzato

Continuando a parlare di vita privata, Surina ha affermato di avere un compagno ma che vuole tenere lontano dai riflettori: "Ho un fidanzato da tanti anni. Ma è un segreto, non lo dico mai, perché dopo le varie vicissitudini evito l’argomento."

