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La prima volta di Giorgia è con Rocco Papaleo: quanti “no” prima di Scordato, da La Piovra a Pieraccioni

Dopo i 50 anni la cantante si rimette in gioco tra Sanremo, X Factor e il cinema, accettando la sfida di recitare nel film del suo grande amico Papaleo

Diego Scappini

Diego Scappini

Giornalista

Classe 1987, lo sport è il mio habitat naturale ma sono appassionato anche di TV, serie e cinema, soprattutto horror.

Giorgia - Scordato
Facebook - Rocco Papaleo

Giorgia ha esordito come attrice nel 2023 con Scordato, il film diretto e interpretato da Rocco Papaleo nel quale veste i panni di Olga, la fisioterapista che aiuta il protagonista a liberarsi da una contrattura non solo fisica, ma soprattutto emotiva. Prima di accettare quel ruolo, però, la cantante aveva già avuto diverse occasioni per recitare a cominciare da un provino per La Piovra, seguito negli anni da proposte di alcuni dei più importanti registi italiani.

I rifiuti prima di Scordato e la rinascita di Giorgia dopo i 50 anni

Il mondo del cinema infatti aveva provato a bussare alla porta di Giorgia molto prima del film di Papaleo. La cantante fece un provino per La Piovra e, negli anni successivi, ricevette proposte anche da Leonardo Pieraccioni e Sergio Rubini. Giorgia però disse sempre di no: in quella fase preferiva la musica e non si sentiva pronta a fare un mestiere diverso dal suo. La svolta arriva dopo i 50 anni, in una fase di rinnovamento professionale che passa anche dal ritorno a Sanremo nel 2023 con Parole dette male.

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Giorgia e Rocco Papaleo, la prima volta sul set

Papaleo conosce Giorgia da molto tempo, da quando lei si esibiva giovanissima al Palladium di Roma insieme alla band del padre Giulio Todrani. Negli anni non ha mai smesso di seguirla, riconoscendole una presenza scenica che, secondo lui, poteva funzionare benissimo anche davanti a una macchina da presa.

Quando le propone Scordato, Giorgia non si sente pronta. La sua reazione spontanea è: «Ma sei matto? Non sono capace». Papaleo, però, è convinto del contrario e riesce a convincerla a mettersi alla prova.

Il rapporto con Papaleo tra parolacce e baci

Sul set Papaleo lavora anche per separare Olga dall’immagine pubblica della cantante. Giorgia appare al naturale e, già nelle prime scene, le viene chiesto di pronunciare una parolaccia: il personaggio deve arrivare prima della Giorgia che il pubblico conosce da anni. Tra le sequenze più curiose di Scordato c’è poi quella del bacio con Papaleo, ripetuta diverse volte per esigenze di ripresa. Giorgia ha raccontato l’episodio con ironia, scherzando con il regista sulla quantità di ciak necessari e sul fatto che lui avesse realizzato il film appositamente per girare e rigirare quella scena.

Dopo tanti rifiuti, insomma, il cinema entra a far parte della carriera di Giorgia proprio nel momento in cui lei si sta rimettendo in gioco professionalmente e sperimentando nuovi ruoli. L’anno dopo il film, infatti, affianca Amadeus sul palco di Sanremo e diventa la nuova conduttrice di X Factor. E quella che sembrava una follia si rivela un’esperienza che la cantante, a distanza di tempo, ha definito una «pazzia che ripeterei domani».

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