Giorgia Palmas in dolce attesa, l’annuncio social (tenerissimo) insieme a Filippo Magnini: “Ti aspettiamo con tutto il nostro amore”
La conduttrice tv e l'ex nuotatore hanno dato la notizia del bebè in arrivo con un post condiviso su Instagram. Questo per loro è il secondo figlio dopo Mia, nata nel 2020.
Giorgia Palmas e Filippo Magnini saranno di nuovo genitori. Ad annunciarlo è stata proprio la coppia, insieme dal 2018, con un post tenerissimo condiviso su Instagram. Nel carosello di immagini si vede il pancione dell’ex velina, baciato dal compagno, e appaiono anche le altre due figlie Mia (nata nel 2020) e Sofia (nata dalla precedente relazione della Palmas con Davide Bombardini) a completare il quadretto. Con tanto di didascalia (dolcissima) dedicata al bebè in arrivo. Ecco qui sotto tutti i dettagli.
Giorgia Palmas (di nuovo) incinta, l’annuncio social con Filippo Magnini
Dopo Mia, nata il 25 settembre 2020, la coppia formata da Giorgia Palmas e Filippo Magnini si allarga. A rivelarlo sono stati loro stessi, su Instagram, mostrando il pancione di Giorgia (ormai in stato avanzato) e tutta l’allegria della famiglia al completo. "La vita è davvero sorprendente", hanno scritto nel post social, aggiungendo poi altri dettagli per i fan: "Potremmo raccontare tanto di questi ultimi mesi ma forse basta dire che questa bellissima sorpresa ci ha riempito il cuore di Amore, di stupore, di emozione, di felicità. Siamo grati alla Vita per questa nuova Vita".
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Poi è arrivato l’augurio più tenero per il bimbo in arrivo (di cui non conosciamo ancora né il sesso né il nome scelto): "E adesso non ci resta che aspettare il momento più bello…Non vediamo l’ora di conoscerti, ti aspettiamo con tutto il nostro Amore".
Gli scatti di Filippo Magnini e Giorgia Palmas con la famiglia al completo
A catturare l’attenzione dei followers sono state soprattutto le foto incluse nel post. Una carrellata di immagini al miele, che includono tutta la famiglia al completo. Si inizia con Giorgia Palmas in top arcobaleno, con il pancone scoperto, e Magnini inginocchiato a baciarlo. Poi uno scatto ravvicinato delle mani (comprese quelle delle due figlie) posate sul pancino, e ancora, una foto di gruppo completa di cagnolini e uno scatto in cui la piccola di casa, Mia, tiene in mano una lavagnetta con su scritto: "Promossa anche io a sorella maggiore".
Al momento, non è nota la data prevista per il parto né il sesso del nascituro. Ma è certo che il nuovo bebè sarà accolto dalla coppia con tutto l’amore possibile. L’ex nuotatore e la conduttrice tv stanno insieme dal 2018, e si sono sposati il 12 maggio 2021 con rito civile in piena pandemia. Poi il 14 maggio 2022 hanno deciso di rinnovare la promessa d’amore sull’altare. E nel frattempo, la nascita della prima figlia, Mia, nel settembre del 2020. Ora per loro si apre un nuovo, emozionante capitolo insieme.
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