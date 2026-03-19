Giorgia Meloni da Fedez, tanto rumore per nulla: poche view e nessun contraddittorio efficace L'ospitata della premier a Pulp Podcast, nonostante le attese e le polemiche, lascia con l'amaro in bocca: "Quando esce il video con le vostre domande?"

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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È il caso di dirlo: l’ospitata di Giorgia Meloni a Pulp Podcast è stata una bolla di sapone che è esplosa senza lasciare grosse tracce. Insomma, tanto rumore per nulla, viste le polemiche dei giorni precedenti alla messa in onda. O forse il rumore si dovrebbe fare ora, a cose fatte, dato che l’intervista assomigliava più a un monologo privo di contraddittorio e, vista la fama dei due interlocutori Fedez e Mr. Marra, è stato un fatto che ha disatteso le aspettative del loro pubblico, decisamente abituato a domande più provocatorie, o almeno più frizzanti. Dalle opinioni sull’operato di Trump, fino alla posizione dell’Italia nella guerra in Medio-Oriente, passando per l’imminente referendum sulla Giustizia: tante tematiche sulla graticola, ma nessun interrogativo veramente scomodo, di quelli che il pubblico si aspettava. E se prima ancora che la puntata fosse online, da più parti voci di protesta e sconcerto si erano sollevate, ora le view del podcast riflettono quello che è stato tanto clamore per nulla: poco più di 5mila visualizzazioni nella prima ora, numero bassino se pensiamo che Fabrizio Corona con Falsissimo ne ha macinate 100k nello stesso lasso di tempo (e in meno di 4 ore ha raggiunto oltre 1,2 milioni).

Giorgia Meloni a Pulp Podcast troneggia su Fedez e Mr. Marra: "Monologo e propaganda"

Nei giorni scorsi la presenza annunciata di Giorgia Meloni a Pulp Podcast aveva sollevato un polverone, tanto che Fedez e Mr. Marra avevano anche spiegato di aver provato a invitare i leader dell’opposizione per dare lo stesso spazio, con un contraddittorio, a tutti. Ora che la puntata è andata in onda, però, possiamo affermare che è stato tanto rumore per nulla, e forse i due padroni di casa hanno scordato di essere loro i due interlocutori che avrebbero dovuto imbastire una serie di domande per rendere l’intervista più dialogo che monologo. Tra le poche migliaia di utenti che finora hanno seguito la puntata, infatti, è proprio questo l’oggetto di critica:

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"Da estimatore di Marra, purtroppo il contraddittorio è troppo troppo ‘timido'", "Il famoso contraddittorio di Pulp Podcast: leggere la domanda e poi monologo dell’ospite, top", "Bell’intervista, peccato il contraddittorio molto molto timido, ci sarebbero state tante cose da dire non dette sul referendum… Però comunque grandi ragazzi!", "Bel video complimenti, quando esce il video con le vostre domande?".

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