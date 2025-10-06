Giorgia Meloni da Bruno Vespa, la premier torna in Rai dopo le ‘pastarelle’ a Domenica In: (ri)esplodono le polemiche La Presidente del Consiglio è attesa per un doppio appuntamento con il conduttore Rai. Prima a Cinque Minuti e poi in seconda serata a Porta a Porta. Ecco tutti i dettagli.

Giorgia Meloni torna sotto i riflettori con una doppia ospitata da Bruno Vespa su Rai 1. La presidente del Consiglio, dopo le polemiche per l’apparizione a Domenica In qualche settimana fa, sarà protagonista a Cinque Minuti, in onda martedì 7 ottobre alle 20.30 subito dopo il Tg1, e in seconda serata a Porta a Porta. Ma il ritorno in tv della premier sta già sollevando ondate di polemiche, dato che Vespa difficilmente metterà all’angolo Meloni con domande scomode. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Giorgia Meloni, l’ospitata da Vespa (tra le polemiche)

La mossa di presidiare la prima serata Rai, con un doppio appuntamento inedito, potrebbe essere una risposta a chi vorrebbe Giorgia Meloni a suo agio (solo) lontano dalle domande della stampa. Ma l’approdo della premier a Cinque Minuti, martedì 7 ottobre, e poi a Porta a Porta, rischia di sollevare l’ennesimo polverone. Perché Bruno Vespa, che intervisterà Meloni in entrambe le occasioni, rientra senza dubbio nel novero dei "giornalisti amichevoli", difficilmente inclini a stuzzicare la capa di Governo su temi poco comodi.

Insomma, come sottolinea con toni ‘frizzanti’ anche Dagospia, quella in diretta su Rai 1 rischia di essere una l’ennesima uscita ‘facile’ per una politica che "evita come la peste le conferenze stampa e le domande scomode dei giornalisti".

Gli attacchi dopo l’intervento di Giorgia Meloni a Domenica In

D’altronde, l’opinione pubblica non sembra aver perdonato alla premier la recente ospitata delle ‘pastarelle’ a Domenica In. Fino a pochi anni fa sarebbe stato impensabile vedere la leader in collegamento con Mara Venier, soprattutto se si considera che nel 2020 Meloni aveva duramente criticato la Rai per aver ospitato Giuseppe Conte, poco prima delle elezioni. Giorgia invece ha partecipato senza battere ciglio alla prima puntata della nuova edizione in collegamento da Roma, sostenendo la candidatura della Cucina Italiana a patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Un intervento molto rapido, il suo, che ha tuttavia scatenato l’irritazione delle opposizioni.

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha criticato Meloni per aver scelto la ribalta di Rai 1 in un momento particolarmente delicato: "Giorgia Meloni continua a rifiutarsi di venire in Parlamento a spiegare cosa farà l’Italia rispetto al riconoscimento dello Stato di Palestina e alle sanzioni per il governo israeliano. Però continua a trovare il tempo di confezionare spot elettorali sul servizio pubblico".

Al coro si è aggiunta anche la presidente della commissione Vigilanza Rai, Barbara Floridia, che ha parlato di abuso del servizio pubblico, reclamando chiarimenti da viale Mazzini. La Rai invece si è difesa, sottolineando come la puntata fosse dedicata a un’iniziativa di interesse nazionale, condivisa dai ministeri di Agricoltura e Cultura. Ma l’impressione, adesso, è che una nuova comparsata in tv porterà ad altre voci (pesanti) di protesta contro Meloni e Viale Mazzini.

