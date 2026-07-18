Giorgia porta il G Summer a Cattolica, poi svela il retroscena su Tiziano Ferro: “Parlavamo per ore di notte” La cantante arriva all'Arena della Regina con il suo tour estivo e svela come è nata Superstar: telefonate notturne con il collega e un'ispirazione improvvisa.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Ci sono canzoni che nascono nei modi più inaspettati, tra una telefonata notturna e un’intesa artistica che va oltre il palco. È il caso di "Superstar", l’ultima hit firmata Giorgia e Tiziano Ferro, il cui retroscena la cantautrice romana ha deciso di raccontare proprio alla vigilia di un appuntamento speciale. Domani, alle 21,30, l’Arena della Regina di Cattolica ospiterà infatti l’unica data regionale del suo G Summer Tour, uno show che promette di intrecciare i grandi classici della sua carriera trentennale alle novità più recenti. E chissà che sul palco non arrivi anche una sorpresa a sorpresa.

Giorgia, in attesa del G Summer a Cattolica: "Ogni concerto è un incontro meraviglioso"

Domani, alle 21.30, l’Arena della Regina di Cattolica ospiterà Giorgia con il suo G Summer, unica data in Emilia-Romagna. La cantante porterà sul palco uno spettacolo che alterna i grandi successi della sua carriera alle canzoni più recenti, in un live che unisce ballate intense e brani più ritmati. In un’intervista a Il Resto del Carlino, ha spiegato: "Mi piace fare tanti concerti, gli show dopo un po’ di date si trasformano, diventano un’altra cosa. Vorrei rivivere l’esperienza nei club, fare come a teatro, tanti show negli stessi posti perché cambia comunque il pubblico che ti trovi davanti e di conseguenza l’atmosfera che circonda ogni concerto".

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Per Giorgia il rapporto con il pubblico è il cuore dell’esperienza dal vivo: "Ogni concerto è un incontro meraviglioso, il tempo regala un legame con il pubblico che è l’unica cosa che conta veramente, si stabilisce un dialogo profondo, un rapporto d’affetto che nella dimensione live raggiunge la sua massima espressione".

Giorgia e il legame speciale con la Riviera

L’artista romana, premiata nel 2025 come Donna dell’Anno ai Billboard Italia Women in Music e candidata ai David di Donatello per la colonna sonora del film Diamanti, conserva un legame speciale con la Riviera: "Ce venivo a balla’. Ora vado a casa del mio pubblico. Credo che col tempo, quando sanno chi sei, lo scambio diventi profondo. Non nascondo che m’imbarazzano i tanti regali che mi portano, è un’ulteriore spesa al concerto. Però mi trovo spesso a pensare, quando torno a casa e li apro, al fatto tenerissimo di essere andati a comprarmi fiori, ciondoli, oggettini, cose scritte e fatte da loro, come si fa con un’amica".

Giorgia, com’è nata ‘Superstar’ con Tiziano Ferro: "Di notte parlavamo ore e ore a telefono"

A Cattolica, Giorgia interpreterà anche Superstar, il brano realizzato con Tiziano Ferro, del quale ha raccontato la nascita: "Di notte, mentre Tiziano era a Los Angeles parlavamo ore e ore al telefono. Una sera è nata la collaborazione, quando di getto ho scritto il brano e dopo poco era un provino che lui ha gradito tantissimo. Le cose più belle sono spontanee". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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