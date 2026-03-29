Giorgia da leggenda, palasporti sold out e il doppio tour: cosa farà e perché sarà la regina dell’estate 2026
Dopo 19 date sold out nei palasport e oltre 200.000 biglietti venduti, l'immensa Giorgia annuncia il tour estivo e il ‘G – Last Call’ con tre date speciali.
E’ un orgoglio italiano e ne andiamo fieri: Giorgia, un nome, una garanzia. La cantante continua a scrivere pagine di storia della musica italiana: dopo aver conquistato i palasport con 19 date sold out, l’artista si prepara a sorprendere ancora. Tra numeri da record, streaming vertiginosi e un album certificato oro, il suo viaggio musicale sembra senza fine. L’estate 2026 la vedrà protagonista in alcune delle location più belle d’Italia, mentre in autunno annuncia un evento speciale che promette grandi emozioni, il G – Last Call. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Giorgia ‘infiamma’ l’Italia, in arrivo un tour estivo e un epico finale: biglietti e date
Giorgia continua a collezionare successi straordinari: oltre 200.000 biglietti venduti dallo scorso giugno e 19 date sold out nei palasport confermano il suo dominio live. Il suo ultimo album "G", certificato disco d’oro, ha superato i 250 milioni di stream globali, mentre il singolo "La cura per me" ha ottenuto il doppio platino con oltre 173 milioni di stream, diventando il secondo brano più venduto del 2025. Dopo il tutto esaurito nel 2025, anche la seconda parte del tour "G – Palasport" ha registrato un sold out dopo l’altro. Il tour si concluderà lunedì 30 marzo, con quasi tutte le date sold out. Quest’estate Giorgia tornerà in alcune delle location più belle d’Italia con il tour "G – Summer", che toccherà le seguenti città:
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Date del tour "G – Palasport" 2026
- 13/03 – Torino, Inalpi Arena
- 16/03 – Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT
- 18/03 – Bari, Palaflorio – SOLD OUT
- 19/03 – Bari, Palaflorio – SOLD OUT
- 21/03 – Bologna, Unipol Arena – SOLD OUT
- 23/03 – Milano, Unipol Forum – SOLD OUT
- 24/03 – Milano, Unipol Forum – SOLD OUT
- 28/03 – Firenze, Mandela Forum – SOLD OUT
- 30/03 – Padova, Kioene Arena – SOLD OUT
Date del tour estivo "G – Summer" 2026
- 10/07 – Termoli (CB), Arena del Mare 42° 15° – DATA ZERO
- 13/07 – Vigevano (PV), Castello Sforzesco
- 15/07 – Asti, Piazza Alfieri
- 17/07 – Palmanova (UD), Piazza Grande
- 19/07 – Cattolica (RN), Arena della Regina
- 21/07 – Este (PD), Castello Carrarese
- 23/07 – Pisa, Piazza dei Cavalieri
- 28/07 – Catania, Villa Bellini
- 01/08 – Roccella Jonica (RC), Teatro al Castello
- 03/08 – Santa Maria del Cedro (CS), Arena dei Cedri
- 06/08 – Ostuni (BR), Foro Boario
Date autunnali "G – Last Call" 2026
- 19/09 – Jesolo (VE), Palazzo del Turismo – DATA ZERO
- 21/09 – Caserta, Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone
- 24/09 – Roma, Palazzo dello Sport – NUOVA DATA
- 28/09 – Verona, Arena di Verona
- 03/10 – Milano, Unipol Dome – ULTIMA DATA / Evento speciale
Giorgia, i numeri da record
Sul palco, Giorgia presenterà i grandi successi della carriera e i brani dell’album "G", tra cui l’ultimo singolo "Corpi Celesti", accompagnata da una band di alto livello e da un quartetto d’archi. Due anni da record: 250 milioni di stream per "G", 173 milioni di stream per "La cura per me", oltre 200.000 biglietti venduti e un tour nei palasport con quasi tutte le date sold out confermano il momento d’oro dell’artista.
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