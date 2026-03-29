Giorgia da leggenda, palasporti sold out e il doppio tour: cosa farà e perché sarà la regina dell’estate 2026 Dopo 19 date sold out nei palasport e oltre 200.000 biglietti venduti, l'immensa Giorgia annuncia il tour estivo e il ‘G – Last Call’ con tre date speciali.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ufficio Stampa Giorgia

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E’ un orgoglio italiano e ne andiamo fieri: Giorgia, un nome, una garanzia. La cantante continua a scrivere pagine di storia della musica italiana: dopo aver conquistato i palasport con 19 date sold out, l’artista si prepara a sorprendere ancora. Tra numeri da record, streaming vertiginosi e un album certificato oro, il suo viaggio musicale sembra senza fine. L’estate 2026 la vedrà protagonista in alcune delle location più belle d’Italia, mentre in autunno annuncia un evento speciale che promette grandi emozioni, il G – Last Call. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Giorgia ‘infiamma’ l’Italia, in arrivo un tour estivo e un epico finale: biglietti e date

Giorgia continua a collezionare successi straordinari: oltre 200.000 biglietti venduti dallo scorso giugno e 19 date sold out nei palasport confermano il suo dominio live. Il suo ultimo album "G", certificato disco d’oro, ha superato i 250 milioni di stream globali, mentre il singolo "La cura per me" ha ottenuto il doppio platino con oltre 173 milioni di stream, diventando il secondo brano più venduto del 2025. Dopo il tutto esaurito nel 2025, anche la seconda parte del tour "G – Palasport" ha registrato un sold out dopo l’altro. Il tour si concluderà lunedì 30 marzo, con quasi tutte le date sold out. Quest’estate Giorgia tornerà in alcune delle location più belle d’Italia con il tour "G – Summer", che toccherà le seguenti città:

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Date del tour "G – Palasport" 2026

13/03 – Torino, Inalpi Arena

16/03 – Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

18/03 – Bari, Palaflorio – SOLD OUT

19/03 – Bari, Palaflorio – SOLD OUT

21/03 – Bologna, Unipol Arena – SOLD OUT

23/03 – Milano, Unipol Forum – SOLD OUT

24/03 – Milano, Unipol Forum – SOLD OUT

28/03 – Firenze, Mandela Forum – SOLD OUT

30/03 – Padova, Kioene Arena – SOLD OUT

Date del tour estivo "G – Summer" 2026

10/07 – Termoli (CB), Arena del Mare 42° 15° – DATA ZERO

13/07 – Vigevano (PV), Castello Sforzesco

15/07 – Asti, Piazza Alfieri

17/07 – Palmanova (UD), Piazza Grande

19/07 – Cattolica (RN), Arena della Regina

21/07 – Este (PD), Castello Carrarese

23/07 – Pisa, Piazza dei Cavalieri

28/07 – Catania, Villa Bellini

01/08 – Roccella Jonica (RC), Teatro al Castello

03/08 – Santa Maria del Cedro (CS), Arena dei Cedri

06/08 – Ostuni (BR), Foro Boario

Date autunnali "G – Last Call" 2026

19/09 – Jesolo (VE), Palazzo del Turismo – DATA ZERO

21/09 – Caserta, Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone

24/09 – Roma, Palazzo dello Sport – NUOVA DATA

28/09 – Verona, Arena di Verona

03/10 – Milano, Unipol Dome – ULTIMA DATA / Evento speciale

Giorgia, i numeri da record

Sul palco, Giorgia presenterà i grandi successi della carriera e i brani dell’album "G", tra cui l’ultimo singolo "Corpi Celesti", accompagnata da una band di alto livello e da un quartetto d’archi. Due anni da record: 250 milioni di stream per "G", 173 milioni di stream per "La cura per me", oltre 200.000 biglietti venduti e un tour nei palasport con quasi tutte le date sold out confermano il momento d’oro dell’artista.

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