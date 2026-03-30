Giorgia a Sanremo 2027: la (mezza) apertura al Festival e l'incontro con Stefano De Martino
Con la sua indescrivibile voce Giorgia si prepara a un'estate da sogno, ma il pensiero corre già a Sanremo 2027. La cantante ci sarà? Scopriamolo.
La cantante Giorgia, reduce da un tour nei palasport che l’ha tenuta in giro per l’Italia per quasi due anni e da un Sanremo 2025 che l’ha riportata al centro della scena con La cura per me, ha rilasciato in questi giorni una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano, facendo anche qualche inedita dichiarazione. Durante l’intervista, infatti, Giorgia ha rivelato nuovi dettagli sul suo prossimo tour estivo, ma anche una mezza ipotesi sul Festival di Sanremo 2027 e un recente incontro con Stefano De Martino: ecco nel dettaglio cosa ha detto.
Giorgia a Sanremo 2027? La risposta della cantante
Nel corso della sua intervista a Il Fatto Quotidiano, non è ovviamente mancata una domanda sul Festival di Sanremo 2027 e la possibilità che la cantante possa parteciparvi. La risposta di Giorgia a questa ipotesi è stata indubbiamente sincera e diretta: "A posto così", ha affermato la cantante, chiarendo di non sentire il bisogno di tornare in gara all’Ariston almeno per il prossimo anno. Detto questo, però, Giorgia ha comunque deciso di lasciare uno spiraglio di speranza. "Se mi chiamano per fare altre cose, allora sì. Ci sono", ha infatti aggiunto, rivelando che sarebbe ben felice di calcare il palco dell’Ariston in un ruolo diverso da quello di concorrente, che si tratti di ospite d’eccezione o, perché no, di co-conduttrice.
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Tutto dipenderà, ovviamente, dalle scelte di Stefano De Martino, che nella prossima edizione del Festival prenderà le redini della kermesse in qualità di direttore artistico e conduttore. E proprio su De Martino, Giorgia ha regalato un’ulteriore piccola rivelazione, raccontando di aver incontrato De Martino proprio di recente durante la partecipazione al programma C’è Posta per Te di Maria De Filippi, sottolineando anche come tra De Martino e il compagno Emanuel Lo sia nata subito una grande intesa. Un aneddoto leggero che di per sé non significa nulla. Ma chissà che quel ‘mezzo incontro’ non possa rivelarsi l’inizio di una proficua collaborazione, possibilmente sul palco dell’Ariston.
Giorgia, i grandi ospiti del suo tour estivo (e due nuove date)
Nel frattempo, manca ormai pochissimo all’inizio del G-Summer, il grande tour estivo di Giorgia che toccherà le principali città italiane nel corso dei prossimi mesi. Sul palco, accanto alla voce inimitabile di Giorgia, sono attesi ospiti di primissimo piano: Elisa, Annalisa, Emma ed Eros Ramazzotti. Un parterre a dir poco incredibile. Inoltre, la cantante ha rivelato che i suoi impegni con l’amato pubblico proseguiranno anche dopo il tour estivo, con una "last call" che la vedrà in concerto in altre due imperdibili date: il 24 settembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 3 ottobre all’Unipol Dome di Milano.
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