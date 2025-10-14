Giorgia ed Emanuel Lo, lite furiosa al ristorante. La reazione del figlio 15enne: “Mi alzo e me ne vado” La cantante ha confermato di aver avuto una pesante discussione con il compagno terminata grazie all’intervento del figlio che è riuscito a placare gli animi.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

La cantante Giorgia Todrani e il ballerino e coreografo Emanuel Lo sono una coppia da ormai molti anni e, per quanto la loro storia continui ad andare a gonfie vele, non sono certo esenti dalle discussioni e, talvolta, dalle liti particolarmente animate tipiche della maggior parte delle coppie. Di recente, la stessa Giorgia ha confermato i rumors secondo i quali lei e il compagno avrebbero avuto una forte lite al ristorante, terminata grazie all’intervento del figlio 15enne: ecco nel dettaglio cosa è successo.

Giorgia ed Emanuel Lo, lite al ristorante: interviene il figlio

Nelle ultime ore, Giorgia ha confermato l’indiscrezione secondo la quale la cantante avrebbe avuto una pesante discussione con il compagno Emanuel Lo in un ristorante. Allo stesso tempo, ha confermato anche che a placare gli animi sarebbe stato proprio il figlio 15enne Samuel che, dopo aver sgridato i genitori, ha minacciato di alzarsi e andarsene se i due non avessero smesso di litigare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Qualche sera fa abbiamo avuto una brutta lite – ha raccontato le stessa Giorgia ai microfoni di RDS – A un certo punto nostro figlio ha detto: ‘Adesso se non la smettete mi alzo e me ne vado’. Sembrava lui il genitore e noi i figli". Non c’è che dire, il giovane Samuel ha dimostrato una grandissima maturità, arrivando addirittura a rimproverare i genitori per la lite in un luogo pubblico.

Continuando a parlare dell’amore con Emanuel Lo, la cantante ha poi aggiunto anche: "In quegli scorci che ci concediamo sembriamo simpatici, ma in realtà siamo una coppia di esauriti come un po’ tutti, quando stai insieme da 20 anni ti dividi tra l’odio e l’amore, è normale".

Giorgia co-conduttrice di Sanremo? La sua risposta

Nel corso dell’intervista ai microfoni di RDS, Giorgia ha anche risposto ai rumors che da un po’ di tempo la vedrebbero al timone di Sanremo 2026 come co-conduttrice di Carlo Conti. "Non è vero niente – ha prontamente dichiarato la cantante, smentendo tali indiscrezioni – Non so da dove sia partita questa voce sinceramente, anche perché mi manca solo quello".

Insomma, niente co-conduzione di Sanremo 2026 per Giorgia che, in ogni caso, nei prossimi mesi avrà comunque il suo bel da fare. Oltre a continuare nella conduzione di X Factor, Giorgia molto presto si ritroverà anche alle prese con un nuovo disco e con il tour nazionale che la impegnerà non poco. Progetti che, anche volendo, le impedirebbero di prendere parte al Festival di Sanremo, indubbiamente tra le manifestazioni più impegnative sia per chi vi partecipa che per chi è chiamato a condurlo.

Potrebbe interessarti anche