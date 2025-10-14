Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Giorgia ed Emanuel Lo, lite furiosa al ristorante. La reazione del figlio 15enne: “Mi alzo e me ne vado”

La cantante ha confermato di aver avuto una pesante discussione con il compagno terminata grazie all’intervento del figlio che è riuscito a placare gli animi.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

La cantante Giorgia Todrani e il ballerino e coreografo Emanuel Lo sono una coppia da ormai molti anni e, per quanto la loro storia continui ad andare a gonfie vele, non sono certo esenti dalle discussioni e, talvolta, dalle liti particolarmente animate tipiche della maggior parte delle coppie. Di recente, la stessa Giorgia ha confermato i rumors secondo i quali lei e il compagno avrebbero avuto una forte lite al ristorante, terminata grazie all’intervento del figlio 15enne: ecco nel dettaglio cosa è successo.

Giorgia ed Emanuel Lo, lite al ristorante: interviene il figlio

Nelle ultime ore, Giorgia ha confermato l’indiscrezione secondo la quale la cantante avrebbe avuto una pesante discussione con il compagno Emanuel Lo in un ristorante. Allo stesso tempo, ha confermato anche che a placare gli animi sarebbe stato proprio il figlio 15enne Samuel che, dopo aver sgridato i genitori, ha minacciato di alzarsi e andarsene se i due non avessero smesso di litigare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

"Qualche sera fa abbiamo avuto una brutta lite – ha raccontato le stessa Giorgia ai microfoni di RDSA un certo punto nostro figlio ha detto: ‘Adesso se non la smettete mi alzo e me ne vado’. Sembrava lui il genitore e noi i figli". Non c’è che dire, il giovane Samuel ha dimostrato una grandissima maturità, arrivando addirittura a rimproverare i genitori per la lite in un luogo pubblico.

Continuando a parlare dell’amore con Emanuel Lo, la cantante ha poi aggiunto anche: "In quegli scorci che ci concediamo sembriamo simpatici, ma in realtà siamo una coppia di esauriti come un po’ tutti, quando stai insieme da 20 anni ti dividi tra l’odio e l’amore, è normale".

Giorgia co-conduttrice di Sanremo? La sua risposta

Nel corso dell’intervista ai microfoni di RDS, Giorgia ha anche risposto ai rumors che da un po’ di tempo la vedrebbero al timone di Sanremo 2026 come co-conduttrice di Carlo Conti. "Non è vero niente – ha prontamente dichiarato la cantante, smentendo tali indiscrezioni – Non so da dove sia partita questa voce sinceramente, anche perché mi manca solo quello".

Insomma, niente co-conduzione di Sanremo 2026 per Giorgia che, in ogni caso, nei prossimi mesi avrà comunque il suo bel da fare. Oltre a continuare nella conduzione di X Factor, Giorgia molto presto si ritroverà anche alle prese con un nuovo disco e con il tour nazionale che la impegnerà non poco. Progetti che, anche volendo, le impedirebbero di prendere parte al Festival di Sanremo, indubbiamente tra le manifestazioni più impegnative sia per chi vi partecipa che per chi è chiamato a condurlo.

Potrebbe interessarti anche

Alessandra Celentano

Amici 25 (12 ottobre), le pagelle: Alessandra Celentano mamma tigre (7), Oriella Dorella giudice pazzesca (8)

Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 12 ottobre 2025 dello sto...
Stefano De Martino

Stefano De Martino, ‘volano stracci’ con Caroline Tronelli. L’indiscrezione sulla lite in un ristorante romano

Il conduttore di Affari Tuoi e la fidanzata avrebbero discusso animatamente a cena. ...
Matteo Berrettini - Vanessa Bellini

Matteo Berrettini e l’ex Amici Vanessa Bellini allo scoperto, ma il nuovo amore è già sotto attacco degli hater

La coppia ha finalmente deciso di mostrarsi sui social, confermando le indiscrezioni...
Amici 25 - Maria De Filippi - Gigi D'Alessio

Amici 25, svolta nel cast: Gigi D’Alessio arruolato da Maria De Filippi, il retroscena e cosa farà

I primi rumors sul serale della nuova edizione del talent rivelano l’intenzione dell...
Belen e Cecilia Rodriguez

Belen, la reazione inaspettata dopo le parole di Cecilia a Verissimo. Cosa ha fatto la showgirl

L'argentina ha dato un chiaro segnale ai followers, a poche ore dalla confessione-fi...
Pino Rinaldi

Pino Rinaldi scopre la morte del figlio di Salvatore Ocone e si blocca in diretta: “Difficile continuare” (VIDEO)

Ieri nel corso della puntata di Ignoto X, il conduttore ha annunciato importanti nov...
Ilary Blasi

Amici, pagelle: Ilary Blasi precisa e travolgente (7), Tommaso si spoglia (5), Zerbi e Pettinelli già esagerano (4)

Promossi e bocciati, top e flop della seconda puntata del domenicale di Amici 25 in ...
'È sempre Cartabianca' giornalista aggredito in diretta. Reazione Bianca Berlinguer

'È sempre Cartabianca', giornalista aggredito in diretta a manifestazione pro-Pal. La reazione di Bianca Berlinguer

Aggressione alla troupe di È sempre Cartabianca: i manifestanti pro-Palalestina a Bo...
Amici - Maria De Filippi

Amici, il retroscena sulla rissa 'nascosta' tra lacrime e minacce: l’intervento di Maria De Filippi

Il ballerino ed ex volto del talent show di Canale 5 Javier Rojas svela l’episodio d...

NH Collection Mirtillo Rosso

Fuga nel weekend e non solo

Ecco un luogo immerso nella natura nel cuore delle Alpi

LEGGI

Personaggi

Emiliano Fiasco

Emiliano Fiasco
Simona Ventura

Simona Ventura
Floriana Secondi

Floriana Secondi
Barbara De Santi

Barbara De Santi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963