Giorgia infiamma il Forum di Assago, il ritorno live è un trionfo: cosa è successo
Standing ovation per l’inimitabile Giorgia Todrani, che con la sua immensa voce è riuscita ancora una volta a conquistare il pubblico: scopriamo di più.
Il ritorno live di Giorgia a Milano, in occasione del suo tour nei palazzetti italiani, non poteva che trasformarsi in un evento memorabile. Nella serata di ieri, 23 marzo 2026, l’artista romana ha inaugurato il doppio appuntamento all’Unipol Forum di Assago, regalando al pubblico uno show intenso, emozionante e tecnicamente impeccabile. Un successo che conferma ancora una volta la grandezza di Giorgia, considerata una delle voci più straordinarie della musica italiana: ecco qualche dettaglio in più.
Giorgia, una scaletta tra grandi classici e nuove emozioni
L’imperdibile concerto al Forum di Assago, che verrà replicato anche questa sera, ha proposto al pubblico presente un viaggio musicale completo, costruito su una scaletta ricca e coinvolgente che ha alternato i grandi successi della carriera di Giorgia ai brani più recenti. Non sono mancati i pezzi iconici che hanno segnato intere generazioni: Come saprei, Gocce di memoria e Di sole e d’azzurro, accolti da un pubblico caloroso che ha cantato dall’inizio alla fine. Accanto a questi, spazio però anche ai brani dell’ultimo album G e alla recente fase artistica di Giorgia, segnata anche dal ritorno a Sanremo con La cura per me.
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Uno show che più di una volta ha visto il pubblico scoppiare in lunghe standing ovation verso un’artista che non delude mai. La struttura della serata ha saputo mixare molto bene momenti più intimi ad altri decisamente energici, con medley e incursioni che hanno dimostrato ancora una volta la versatilità di Giorgia. Un perfetto equilibrio tra nostalgia e contemporaneità, capace di soddisfare sia i fan storici sia le nuove generazioni.
Giorgia: voce, presenza e carisma
Sul palco, Giorgia ha dato prova di una maturità artistica straordinaria. La sua voce, potente e raffinata al tempo stesso, resta il fulcro dello spettacolo: ogni nota è controllata, ogni interpretazione vissuta fino in fondo. Non servono effetti speciali eccessivi quando la protagonista ha una vocalità così riconoscibile e intensa, capace di riempire da sola un’arena da oltre 15 mila spettatori. Ma è anche il rapporto con il pubblico a rendere unico il live: battute, sorrisi, momenti spontanei e un’artista dotata di grande autoironia.
Milano, da sempre tappa fondamentale per la cantante, ha risposto con incredibile entusiasmo, e se questa è stata solo la prima delle due date sold out, l’attesa per il secondo appuntamento di stasera è già altissima. A seguire, la cantante romana avrà poi altre due grandi date: il 28 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze e il 30 marzo alla Kioene Arena di Padova. Ormai non ci sono più dubbi: Giorgia non è solo tornata, ma è più potente che mai.
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