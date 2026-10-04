Giorgia chiude il tour all'Unipol Dome di Milano, la dedica di Emma è da brividi: "Quel giorno è arrivato". L'omaggio a Pino Daniele Giorgia chiude il suo 'Last Call' con la data di Milano in cui ospita diversi amici tra cui Emma, per un toccante omaggio a Pino Daniele in 'Vento di passione'

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Il primo acuto arriva dopo neanche dieci minuti e il Unipol Dome di Milano capisce subito che aria tira. Il palazzetto è tutto esaurito, le luci sono basse, un abito rosso che brilla come un segnale, e poi quella voce lì, che da più di trent’anni fa esattamente lo stesso effetto. Si chiude così il Last Call di Giorgia, la coda autunnale del tour a supporto dell’album G, nel modo in cui la cantante romana sa fare meglio, ovvero cantando come se non le costasse nulla.

Sul palco con lei undici musicisti e un quartetto d’archi. L’apertura è giocata sul versante più pop e ballabile dello spettacolo, ma bastano pochi minuti perché il clima cambi con Gocce di memoria. "Ciao bella Milano", dice lei dopo "Vivi davvero", leggendo i cartelli in prima fila e scherzando con chi è arrivato ore prima. "Questo è un incontro di cuori", aggiunge, mentre sotto il palco si muove un mare di palloncini rossi.

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Il duetto con Emma e l’omaggio a Pino Daniele: "Quel giorno è arrivato"

Tra gli ospiti attesi anche Emma Marrone che sale sul palco per cantare insieme a Giorgia Vento di Passione di Pino Daniele e, prima di attaccare, si prende qualche secondo per dire quello che evidentemente si portava dentro da anni: "Quando ero più giovane dicevo: chissà se un giorno potrò cantare con lei. Quel giorno è arrivato".

Non è l’unico ospite della serata: poco prima Irama – con il quale condivide anche l’esperienza di X Factor di cui è conduttrice – l’aveva raggiunta per una versione intensa di Buio. Ma il centro resta sempre lei. Lo dimostra Oro nero, lo conferma Corpi celesti, il lato più sensuale dell’ultimo disco. E lo certifica una Purple Rain di Prince affrontata, come sempre, con grande naturalezza.

Da Come saprei" a "Di sole e d’azzurro": trent’anni di carriera in una notte sola

Quando Giorgia rientra in abito nero scintillante, il concerto diventa un racconto. Come saprei, solo pianoforte e archi sotto un cielo di stelle, riporta tutti al Sanremo vinto nel 1995, quello che le ha cambiato la vita. A seguire E poi, Strano il mio destino e Spirito libero: ballate e pop da cantare a squarciagola, uno dietro l’altro, senza che il filo si spezzi mai.

Il colpo al cuore vero, però, arriva con Di sole e d’azzurro. È il brano in cui voce e pubblico finiscono per sovrapporsi: migliaia di persone che cantano un pezzo di venticinque anni fa come se parlasse di loro, perché in fondo parla di loro.

Alla fine, più che l’ultima data di un tour, la notte milanese somiglia a una festa di famiglia allargata. Giorgia non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno: le basta aprire bocca. E l’Unipol Dome, per un paio d’ore, è diventato il posto più piccolo e più intimo del mondo. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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