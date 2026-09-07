Giorgia Cardinaletti si sposa, nozze col collega Francesco Bechis: uscite le pubblicazioni e scelto il luogo
La giornalista del Tg1 e il collega sono pronti a diventare marito e moglie: le pubblicazioni anticipano il matrimonio imminente, che dovrebbe essere celebrato in autunno, lontano dai riflettori.
Giorgia Cardinaletti si prepara a compiere un passo importante nella sua vita privata. La giornalista e volto del Tg1 è infatti prossima alle nozze con Francesco Bechis, giornalista de Il Messaggero con il quale vive da tempo una relazione particolarmente riservata. A confermare che il matrimonio non è soltanto un’indiscrezione, sono arrivate le pubblicazioni, apparse nei giorni scorsi al Comune di Roma, un dettaglio che rende ormai ufficiale l’intenzione della coppia di diventare marito e moglie.
Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis: il matrimonio sempre più vicino
La notizia delle nozze è stata rilanciata dal settimanale Chi, che ha fornito anche alcune anticipazioni sulla cerimonia. Secondo quanto riportato, il matrimonio dovrebbe essere celebrato all’inizio dell’autunno nelle Marche, regione d’origine della Cardinaletti, nata a Fabriano 39 anni fa.
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Per il momento non sono stati resi pubblici tutti i dettagli dell’evento e, considerando il modo in cui la coppia ha sempre gestito la propria vita sentimentale, è plausibile che anche il matrimonio venga vissuto con discrezione, senza una particolare esposizione mediatica. Cardinaletti e Bechis, del resto, hanno scelto fin dall’inizio di proteggere il loro rapporto dalla curiosità del pubblico, evitando di trasformare la loro storia in un elemento costante del racconto televisivo e del gossip.
Dalla proposta alle nozze
Il percorso verso il matrimonio sarebbe stato piuttosto rapido. L’indiscrezione sulla proposta era emersa già nel mese di giugno, quando si era parlato del sì pronunciato dalla giornalista alla richiesta del compagno. A fine maggio Francesco Bechis avrebbe fatto la proposta a Cardinaletti, dando così inizio all’organizzazione delle nozze.
I due, nonostante una relazione relativamente recente, sembrano dunque aver trovato rapidamente una sintonia tale da decidere di costruire insieme il proprio futuro. Bechis, classe 1995, ha 31 anni ed è più giovane di Cardinaletti di otto anni. Anche lui lavora nel mondo dell’informazione e si occupa prevalentemente di cronaca politica per Il Messaggero. Il giornalismo rappresenta inoltre una tradizione familiare: è infatti figlio di Franco Bechis, direttore della testata online Open.
Un nuovo capitolo dopo Cesare Cremonini e la carriera in ascesa
Prima di Francesco Bechis, la vita sentimentale di Giorgia Cardinaletti era finita sotto i riflettori soprattutto per il legame con Cesare Cremonini. La loro relazione non è mai stata ufficializzata pubblicamente dai diretti interessati, ma le fotografie e le indiscrezioni dell’epoca avevano alimentato a lungo l’interesse nei confronti della coppia. La storia sarebbe terminata nella parte finale del 2024, dopo circa un anno e mezzo, senza che né Cardinaletti né Cremonini abbiano mai raccontato pubblicamente le ragioni della separazione. Da allora la giornalista ha continuato a mantenere un atteggiamento molto prudente sulla propria sfera privata, fino alla relazione con Bechis. Sul piano professionale, intanto, Cardinaletti ha continuato la sua crescita come volto del servizio pubblico, dopo le esperienze legate allo sport e alla Formula 1 e la conduzione della Domenica Sportiva, fino alla recente presenza al Festival di Sanremo 2026.
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