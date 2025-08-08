Giorgia Cardinaletti, look streetwear e conquista anche in Irlanda: “Una meraviglia” La giornalista ha postato un carosello Instagram delle sue vacanze estive. Tra felpe oversize, jeans casual e uno stile che ha fatto subito impazzire il web. Ecco i dettegli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Giorgia Cardinaletti, volto amatissimo della televisione italiana, sorprende i suoi follower con un nuovo post social che racconta la sua recente avventura tra le terre verdeggianti dell’Irlanda. Sette giorni e sei notti, ogni tappa della sua vacanza si è trasformata in un piccolo sogno, immortalato in scatti che trasudano energia e tanta voglia di esplorare. E a colpire i fan è stato soprattutto il look ‘streetwear’ della Cardinaletti, a metà tra il casual e lo sportivo. Vediamo qui sotto tutti i dettagli e le curiosità sulle scelte di stile della giornalista del Tg1.

Giorgia Cardinaletti, lo streetwear da viaggio nel verde d’Irlanda

Anche lontana dai riflettori del Tg1, Giorgia Cardinaletti sa come conquistare il pubblico con outfit pratici, moderni e dal fascino internazionale. Le sue foto irlandesi la vedono protagonista con uno stile streetwear che flirta perfettamente con i paesaggi, tra cattedrali, scorci urbani e prati sconfinati. La giornalista opta per comodità senza rinunciare all’eleganza: jeans morbidi, felpa oversize, sneakers bianche e dettagli ‘sporty chic’ che puntano su colori neutri e tessuti versatili.

La scelta dei capi, insomma, rivela una Cardinaletti attentissima alle ultime tendenze, ma soprattutto pronta a vivere ogni esperienza con piena autenticità. Tra le immagini del suo viaggio, Giorgia alterna pose spontanee a scatti rubati immersa nei paesaggi irlandesi, lasciando trapelare la gioia di chi sa godersi la vita ‘on the road’, con uno stile che è subito fonte d’ispirazione per chi sogna una fuga estiva dal quotidiano.

Le reazioni social al look ‘irlandese’ di Giorgia Cardinaletti

Nei commenti dei followers, sotto il post di Giorgia Cardinaletti, non mancano cuori verdi e parole di ammirazione: "L’Irlanda è lo stato d’animo che ti porti dentro per sempre", "Una meraviglia!" sono solo alcune delle reazioni che accompagnano il suo viaggio. Chi ha vissuto la stessa esperienza riconosce in Giorgia quella voglia di scoprire e lasciarsi contaminare dalla bellezza dei posti visitati, senza mai mettere da parte la cura per il proprio stile.

Il mood che emerge dai suoi scatti è all’insegna della libertà, del rispetto delle tradizioni e di una femminilità dinamica e moderna. Insomma, Giorgia Cardinaletti incarna la grinta e la semplicità della donna contemporanea che, pur scegliendo per sé look basic e funzionali, riesce a valorizzare ogni situazione. E in questa Irlanda "che rimane dentro", la giornalista mostra che si può essere alla moda anche vestendo streetwear su strade battute dal vento e sotto cieli costantemente in cambiamento.

