Giorgia Cardinaletti pronta alle nozze, ma il sì a Francesco Bechis sarà segretissimo: il retroscena Secondo l’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si sposeranno nei prossimi mesi dopo un anno d’amore.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Per Giorgia Cardinaletti sarebbe arrivato il momento di compiere il grande passo. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la giornalista del Tg1 avrebbe accettato la proposta di matrimonio del collega Francesco Bechis. Una relazione vissuta con estrema discrezione, lontano dall’esposizione social e dai riflettori del gossip, ma che in poco più di un anno avrebbe portato la coppia a progettare il futuro insieme. L’indiscrezione sta già facendo il giro del web e accende la curiosità del pubblico che segue da anni il volto dell’informazione Rai.

Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis verso il matrimonio

Stando alle indiscrezioni pubblicate dal settimanale Chi, Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis sarebbero pronti a coronare il loro amore con le nozze. Lei, tra i volti più apprezzati del Tg1, lui giornalista politico de Il Messaggero e figlio di Franco Bechis, direttore del sito Open, formano una coppia che ha sempre scelto la strada della riservatezza. La loro storia sarebbe iniziata nella seconda metà del 2025 e, nonostante il poco tempo trascorso, il rapporto avrebbe raggiunto rapidamente una grande solidità. Proprio questa sintonia avrebbe spinto Bechis a fare la proposta di matrimonio, ricevendo dalla giornalista una risposta positiva e convinta.

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Nei giorni scorsi alcuni telespettatori più attenti avevano notato un particolare durante le edizioni serali del Tg1: un anello apparso al dito della conduttrice. Un dettaglio che aveva alimentato le prime ipotesi e che oggi sembra trovare conferma nelle indiscrezioni pubblicate dalla stampa specializzata. Al momento non sono emersi particolari sulla data o sulla location della cerimonia, che dovrebbe svolgersi nei prossimi mesi mantenendo il massimo riserbo.

Un amore nato lontano dai social e dai riflettori

Fin dall’inizio, Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis hanno scelto di vivere la loro relazione lontano dalla sovraesposizione mediatica. Nessuna condivisione sui social, poche apparizioni pubbliche e grande attenzione alla privacy hanno caratterizzato il loro percorso sentimentale. La prima uscita ufficiale della coppia risale a un evento legato al mondo del giornalismo, in occasione del compleanno di Alvaro Moretti, vicedirettore de Il Messaggero. Successivamente, alcuni scatti pubblicati da Chi avevano confermato una relazione che fino a quel momento era rimasta lontana dai riflettori.

Per Giorgia Cardinaletti si tratterebbe di un nuovo importante capitolo personale dopo le relazioni vissute negli anni passati, tra cui quella con il cantautore Cesare Cremonini, conclusasi tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Oggi, però, la giornalista sembrerebbe aver trovato una nuova serenità accanto a Francesco Bechis. In attesa di eventuali conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, l’indiscrezione continua a far parlare il pubblico e gli addetti ai lavori.

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