Giorgia Cardinaletti, la vita privata dopo Cesare Cremonini: niente figli e un nuovo fidanzato (giovanissimo)
La giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti, che affiancherà Carlo Conti nella finale del Festival di Saremo 2026, è stata legata a Cesare Cremonini, oggi ha un nuovo fidanzato
In occasione della finale del Festival di Sanremo 2026 (QUI la cronaca in diretta), in programma questa sera, Carlo Conti sarà affiancato da una co-conduttrice inedita, che suscita grande curiosità perché non ha mai avuto modo di cimentarsi in una cornice come questa: Giorgia Cardinaletti. Chi segue abitualmente il Tg1 la conosce bene e sa quanto lei sia bravissima nel dare notizie, ma allo stesso tempo versatile, anche se lei probabilmente è stata la prima a essere sorpresa nel momento in cui ha ricevuto la proposta di essere all’Ariston da parte del presentatore proprio mentre era al timone del notiziario.
Chi è Giorgia Cardinaletti: la sua vita privata e il suo rapporto con Cesare Cremonini
Giorgia Cardinaletti, oggi volto del Tg1, è nata a Fabriano (Ancona) ed è laureata in Lettere all’Università degli Studi di Perugia. Concluso il percorso universitario, si è specializzata alla Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia, per poi diventare giornalista professionista nel 2012.
La sua carriera è iniziata a Rai News24, per poi diventare conduttrice, alternandosi tra cronaca e sport. È stata alla guida di "Pole Position", format dedicato alla Formula 1 e "La Domenica Sportiva", per poi approdare al telegiornale della rete ammiraglia nel 2019. Non sono mancati i riconoscimenti, tra questi spiccano il premio come Telegiornalista dell’anno nel 2019, il Premio Guidarello per il giornalismo d’autore nel 2023 e il Premio Bartolo d’oro dell’Università degli Studi di Perugia nel 2024.
Pur essendo riservata, Giorgia non ha mai nascosto la storia d’amore con Cesare Cremonini, iniziata nel 2022 quasi per caso, dopo che i due avevano avuto modo di incontrarsi negli studi del Tg1 per un’intervista. I due hanno comunque sempre cercato di tutelare il più possibile il loro legame, durato fino al 2024. Il loro rapporto è stato certamente importante per entrambi, anche se tormentato, come ha avuto modo di riconoscere il cantante recentemente in un’intervista al ‘Corriere della Sera’: "Mi ha chiesto una cosa che può cambiare la vita di un uomo. Il coraggio di amare. Ho sentito fortemente questa richiesta, ma non ero in grado di farlo perché ero circondato da alibi, fantasmi che io chiamo metaforicamente Ragazze facili: non sono solamente figure che ti circondano, ma è il mondo che ti costruisci per non affrontare te stesso. Questa canzone ha rotto una diga, un argine che mi teneva fermo da anni. Sembra banale, ma si muore o ci si ammala per l’incapacità di amare".
Il nuovo fidanzato (ancora non confermato)
Giorgia Cardinaletti desideri che si parli di lei soprattutto per la sua carriera, proprio per questo si continua a sapere pochissimo della sua vita privata. Da qualche tempo però sembra che il suo cuore sia tornato a battere a distanza di qualche tempo dalla fine della storia d’amore con Cesare Cremonini.
La giornalista sarebbe legata a Francesco Bechis, anche lui giornalista, che si occupa di politica per "Il Messaggero", che ha otto anni meno di lei. Lui è un "figlio d’arte", il papà è infatti Franco Bechis, direttore di ‘Open.online", mentre la mamma è la giornalista di Tv200 Monica Mondo.
Le prime voci in merito alla loro love story sono iniziate a fine 2025 quando sono stati sorpresi dai fotografi del settimanale ‘Chi", insieme hanno poi partecipato al compleanno di Alvaro Moretti, vicedirettore de "Il Messaggero". Almeno per ora nessuno dei due ha ufficializzato la relazione, ma l’intesa tra loro appare piuttosto evidente.
Almeno per ora Cardinaletti non ha figli, ma non è escluso possa decidere di averli in futuro se questo amore dovesse continuare su basi solide.
