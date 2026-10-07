Giorgia Cardinaletti, chi è il marito Francesco Bechis: le nozze, la differenza d’età e il lavoro prestigioso La giornalista del Tg1 è pronta a sposare il 10 ottobre 2026 il collega più giovane di lei di otto anni. Per loro una cerimonia a Fabriano, dove la presentatrice è cresciuta. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Giorgia Cardinaletti si prepara a dire sì a Francesco Bechis, con cui da tempo porta avanti una relazione lontana dai riflettori. Le nozze, per il celebre volto del Tg1, sono previste per sabato 10 ottobre 2026 a Fabriano, la città in cui la presentatrice è nata e cresciuta. Un ritorno alle origini che unirà l’ex di Cesare Cremonini a un collega di 8 anni più giovane di lei. Bechis, attualmente cronista parlamentare per Il Messaggero, è il figlio classe 1995 del direttore di Open Franco Bechis. Ecco qui sotto tutti i dettagli su di lui.

Giorgia Cardinaletti, il marito giornalista Francesco Bechis e le nozze a Fabriano

Per il matrimonio imminente, Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis hanno scelto la Cattedrale di San Venanzio, a Fabriano. La cerimonia è fissata per il 10 ottobre 2026 alle ore 16, e sarà celebrata da don Antonio Ivan Esposito, parroco della Cattedrale. Dopo la funzione, gli sposi e gli invitati si sposteranno poi al Marchese del Grillo, hotel a quattro stelle in località Rocchetta, per un ricevimento i cui dettagli restano blindati.

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Si tratta in ogni caso di un ritorno a casa, per Cardinaletti, che si unirà al compagno nel luogo dove è cresciuta prima di intraprendere una carriera di grande successo in Rai. Dopo la formazione alla Scuola di giornalismo di Perugia, Giorgia aveva mosso i primi passi professionali nelle Marche, nella redazione di Ancona del Resto del Carlino, prima di approdare a Rai News 24 e successivamente al Tg1. Nel suo percorso non è mancato lo sport, dalla Formula 1 alla conduzione della Domenica Sportiva.

Quanto a Francesco Bechis, sappiamo che lui e Giorgia fanno coppia in modo discreto da qualche tempo. Nel dicembre 2025, era stato l’Adnkronos a riportare per primo la presenza di entrambi al Premio Graldi (poi vinto da Bechis nella categoria Under 35). E da allora si era parlato frequentemente di un flirt in atto tra i due giornalisti. Ora le nozze, un po’ a sorpresa, con una lista degli invitati riservatissima e pochissimi dettagli pubblici sull’organizzazione dell’evento. In linea con una relazione che è nata ed è cresciuta senza clamori, a differenza del precedente rapporto di Cardinaletti con il cantautore Cesare Cremonini.

Chi è Francesco Bechis

Nato a Roma nel 1995, Francesco Bechis proviene da una famiglia in cui il giornalismo attraversa più generazioni. Il padre Franco è direttore di Open, e ha lavorato, tra le altre testate, per Milano Finanza, Il Tempo, Repubblica, Libero e Corriere dell’Umbria. La madre Monica Mondo è invece giornalista di Tv2000, mentre il nonno materno Lorenzo Mondovolto era editorialista della Stampa.

Dopo il diploma al liceo classico Dante Alighieri di Roma, Francesco si è laureato in Scienze politiche alla Luiss Guido Carli, arricchendo poi la sua formazione con un anno di Erasmus a Copenhagen. Nel 2017 ha iniziato a lavorare per Formiche.net, occupandosi di temi legati alla politica e alla sicurezza.

Il passaggio al Messaggero è arrivato nel 2022. Come cronista parlamentare, Bechis segue le vicende del governo italiano e della presidente del Consiglio, lavorando anche all’estero: da Pechino a Washington, fino a Bruxelles.

Bechis ha anche scritto di disinformazione russa in un volume pubblicato in inglese da Routledge, e ha inoltre collaborato con Paolo Messa al volume "L’era dello sharp power". Mentre nel 2024 ha pubblicato "Realpolitik" insieme a Giampiero Massolo.

Ora, accanto agli impegni professionali, arriva un appuntamento personale per lui importantissimo. Il 10 ottobre 2026 si unirà in matrimonio a Giorgia Cardinaletti, pronto a iniziare una nuova vita coniugale con la stessa riservatezza che finora lo ha contraddistinto. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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