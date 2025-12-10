Giorgia Cardinaletti: chi è Francesco Bechis, il nuovo (presunto) fidanzato dopo Cesare Cremonini
Secondo AdnKronos, la giornalista del TG1 Giorgia Cardinaletti avrebbe un nuovo compagno: ecco chi è
Nuovo amore all’orizzonte per Giorgia Cardinaletti. Il volto simbolo del Tg1 avrebbe iniziato una relazione con un giovane collega, Francesco Bechis, circa un anno dopo la fine della relazione con Cesare Cremonini. Lo ha svelato Adnkronos parlando apertamente di un "nuovo fidanzato" della giornalista.
Chi è Francesco Bechis, nuovo fidanzato di Giorgia Cardinaletti
Classe 1995, Francesco Bechis proviene da una famiglia immersa nel mondo dell’informazione. Suo padre, Franco, è alla guida della testata Open.online, fondata da Enrico Mentana, oltre a essere un opinionista di punta di diversi talk della tv italiana; sua madre, Monica Mondo, è una autrice e conduttrice di Tv2000, il canale televisivo della Conferenza Episcopale Italiana. Laureato e specializzato alla Luiss, ha iniziato la carriera tra think tank e approfondimenti su politica e sicurezza. Nel 2024 ha pubblicato il saggio "Realpolitik", scritto insieme all’ambasciatore Giampiero Massolo, consolidando la sua immagine di giovane analista politico. Dal 2022 fa parte della redazione del Messaggero, dove segue da vicino Palazzo Chigi e le dinamiche internazionali.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Giorgia Cardinaletti e la nuova love story
Secondo quanto riportato da Adnkronos, la frequentazione tra Bechis e Cardinaletti sarebbe iniziata da qualche mese. "I due erano stati avvistati insieme dall’Adnkronos al Premio Graldi, dedicato all’ex direttore del quotidiano romano, che Bechis ha vinto nella categoria Under 35, e tra i colleghi la voce aveva iniziato a girare. La loro presenza al Premio Graldi, avrebbe mostrato una vicinanza naturale notata da diversi presenti" si legge nella notizia pubblicata dal sito dell’agenzia questo pomeriggio. Al momento non ci sono conferme da parte dei diretti interessati, quindi per il momento non esistono certezze riguardo all’indiscrezione.
Giorgia Cardinaletti e l’addio a Cesare Cremonini
Il nome di Francesco Bechis è il primo a essere associato alla giornalista Giorgia Cardinaletti dopo la fine della sua relazione con Cesare Cremonini, conclusa nel novembre 2024 dopo circa un anno e mezzo. La rottura, arrivata all’improvviso, aveva posto fine a una delle coppie più chiacchierate e ammirate dello showbiz italiano. Proprio pochi giorni fa, l’ex cantante dei Lunapop era tornato a parlare di quella relazione: "Giorgia Cardinaletti? È centrale, è appena uscita "Ragazze facili", una canzone scritta grazie a lei, perché mi ha chiesto una cosa che può cambiare la vita di un uomo: il coraggio di amare".
Potrebbe interessarti anche
Cesare Cremonini senza filtri: “La schizofrenia, Giorgia Cardinaletti e un nuovo amore”
Il cantautore bolognese si confessa come mai prima: tra fragilità, ex celebri, nuovi...
Giorgia Cardinaletti, dal Tg1 a Ballando con le stelle (senza Cremonini): il retroscena svelato a Matano
La giornalista e conduttrice del telegiornale ha confessato di avere ricevuto un’off...
Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini, l'incontro e il retroscena sul ritorno di fiamma. Cosa sappiamo
Pare proprio che i due ex, dopo la rottura improvvisa, abbiano riallacciato di recen...
Giorgia Cardinaletti, Cesare Cremonini ancora protagonista nel ‘suo’ Tg1: “Sadismo”. E l'ex di lui piange
La conduttrice del telegiornale si è ritrovata a presentare nuovamente un servizio s...
Giorgia Cardinaletti e il servizio al Tg1 sull’ex fidanzato Cesare Cremonini. Il cantante reagisce così
Nel telegiornale di ieri sera, lunedì 24 marzo, la giornalista ha presentato una cli...
Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini, l’indizio sul clamoroso ritorno di fiamma. Cosa ha fatto il cantante
Un dettaglio online confermerebbe il (probabile) riavvicinamento dell'ex coppia. E a...
Giorgia Cardinaletti, chi è il presunto nuovo fidanzato. L’addio (doloroso) a Cesare Cremonini
La conduttrice, ospite oggi a “Da noi… A ruota libera”, a seguito della fine della r...
“È morto Pippo Baudo”, Giorgia Cardinaletti emozionatissima irrompe in diretta e 'taglia' Morandi: “Non era facile”
Ippo Baudo ricordato in uno speciale Tg1 su Rai1: Giorgia Cardinaletti guida la dire...