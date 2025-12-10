Giorgia Cardinaletti: chi è Francesco Bechis, il nuovo (presunto) fidanzato dopo Cesare Cremonini Secondo AdnKronos, la giornalista del TG1 Giorgia Cardinaletti avrebbe un nuovo compagno: ecco chi è

Nuovo amore all’orizzonte per Giorgia Cardinaletti. Il volto simbolo del Tg1 avrebbe iniziato una relazione con un giovane collega, Francesco Bechis, circa un anno dopo la fine della relazione con Cesare Cremonini. Lo ha svelato Adnkronos parlando apertamente di un "nuovo fidanzato" della giornalista.

Chi è Francesco Bechis, nuovo fidanzato di Giorgia Cardinaletti

Classe 1995, Francesco Bechis proviene da una famiglia immersa nel mondo dell’informazione. Suo padre, Franco, è alla guida della testata Open.online, fondata da Enrico Mentana, oltre a essere un opinionista di punta di diversi talk della tv italiana; sua madre, Monica Mondo, è una autrice e conduttrice di Tv2000, il canale televisivo della Conferenza Episcopale Italiana. Laureato e specializzato alla Luiss, ha iniziato la carriera tra think tank e approfondimenti su politica e sicurezza. Nel 2024 ha pubblicato il saggio "Realpolitik", scritto insieme all’ambasciatore Giampiero Massolo, consolidando la sua immagine di giovane analista politico. Dal 2022 fa parte della redazione del Messaggero, dove segue da vicino Palazzo Chigi e le dinamiche internazionali.

Giorgia Cardinaletti e la nuova love story

Secondo quanto riportato da Adnkronos, la frequentazione tra Bechis e Cardinaletti sarebbe iniziata da qualche mese. "I due erano stati avvistati insieme dall’Adnkronos al Premio Graldi, dedicato all’ex direttore del quotidiano romano, che Bechis ha vinto nella categoria Under 35, e tra i colleghi la voce aveva iniziato a girare. La loro presenza al Premio Graldi, avrebbe mostrato una vicinanza naturale notata da diversi presenti" si legge nella notizia pubblicata dal sito dell’agenzia questo pomeriggio. Al momento non ci sono conferme da parte dei diretti interessati, quindi per il momento non esistono certezze riguardo all’indiscrezione.

Giorgia Cardinaletti e l’addio a Cesare Cremonini

Il nome di Francesco Bechis è il primo a essere associato alla giornalista Giorgia Cardinaletti dopo la fine della sua relazione con Cesare Cremonini, conclusa nel novembre 2024 dopo circa un anno e mezzo. La rottura, arrivata all’improvviso, aveva posto fine a una delle coppie più chiacchierate e ammirate dello showbiz italiano. Proprio pochi giorni fa, l’ex cantante dei Lunapop era tornato a parlare di quella relazione: "Giorgia Cardinaletti? È centrale, è appena uscita "Ragazze facili", una canzone scritta grazie a lei, perché mi ha chiesto una cosa che può cambiare la vita di un uomo: il coraggio di amare".

