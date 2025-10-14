Giorgia Cardinaletti, dal Tg1 a Ballando con le stelle (dopo Cremonini): il retroscena svelato a Matano La giornalista e conduttrice del telegiornale ha confessato di avere ricevuto un’offerta per partecipare allo show di Milly Carlucci: cos’è successo

Non è bastato il ‘traino’ della Nazionale a Ballando con le Stelle, che lo scorso sabato è cresciuto fino al 24% di share senza riuscire tuttavia a impensierire Maria De Filippi e Tú sí que vales. Milly Carlucci – com’è noto – è sempre a caccia di ‘stelle’ che possano fare decollare gli ascolti tv e in passato avrebbe contattato anche Giorgia Cardinaletti. A rivelarlo è proprio la giornalista e conduttrice del Tg1, che ieri ha raccontato a La Vita in Diretta di Alberto Matano un retroscena inedito. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Ballando con le Stelle, il retroscena di Giorgia Cardinaletti

Lo scorso settembre è iniziata ufficialmente la 20esima edizione di Ballando con le Stelle e tra i concorrenti – come detto – avrebbe potuto esserci anche Giorgia Cardinaletti. Come raccontato nel corso della sua ospitata di domenica a Che Tempo Che Fa, Milly Carucci è sempre al lavoro sul suo show e dodici mesi l’anno è caccia di ‘stelle’. La conduttrice ha svelato di avere contattato addirittura Michelle Obama e Bill Clinton (ottenendo risposta solo da quest’ultimo) in passato, ma non solo; anche la giornalista e mezzobusto del Tg1, infatti, sarebbe stata contattata. A svelarlo è Giorgia Cardinaletti stessa che, ospite della puntata di ieri 13 ottobre 2025 de La Vita in Diretta nel daytime pomeridiano di Rai 1, ha raccontato ad Alberto Matano di avere ricevuto un’offerta per prendere parte allo show di Milly Carlucci.

"Ci sono state delle riflessioni anche in passato, ma non mi sento ancora pronta" ha spiegato la conduttrice del telegiornale, rivelando dunque di non sentirsi pronta ma anche di non avere scartato del tutto l’ipotesi: "Comunque il ballo è una cosa bellissima e mi piace moltissimo vederli ballare". A cercare di farle cambiare idea ci ha subito pensato Francesca Fialdini che, seduta proprio al tavolo di Alberto Matano, ha raccontato la sua esperienza. "Io avevo detto a Ballando con le Stelle neanche morta e guarda dove sono adesso, mai dire mai" ha dichiarato la conduttrice di Da noi… a ruota libera, rivolgendosi proprio a Giorgia Cardinaletti: "Io ti consiglio di farlo, è un’esperienza difficilissima ma bellissima". In coppia con Giovanni Pernice, Fialdini è tra le favorite e ha già vinto due puntate su tre, assicurandosi sempre i punti bonus.

Giorgia Cardinaletti, la vita privata dopo Cesare Cremonini

Milly Carlucci dovrà dunque aspettare prima di mettere a segno il ‘colpo’ Giorgia Cardinaletti. La conduttrice ambiva sicuramente ad assicurarsi uno dei volti simbolo dell’informazione di Rai 1, che negli ultimi anni ha fatto parlare di sé anche nel mondo del gossip. La relazione con Cesare Cremonini, infatti, ha occupato a lungo le pagine delle riviste di cronaca rosa; poi, a novembre 2024, la rottura. Se il cantante avrebbe ritrovato grazie all’ex Amici Caterina Licini, il nome della giornalista era stato avvicinato a un collega (Giuseppe Ferrante), ma il rumor non è mai stato confermato e Giorgia si è tenuta lontana dai riflettori del mondo del gossip.

