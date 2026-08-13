Gioia Giovanatti, chi è la nuova maestra di Ballando con le stelle: il lavoro ad Amici e perché rimpiazza Alessandra Tripoli Il dance show di Rai 1 ha annunciato con un video social la nuova componente del corpo di ballo ufficiale. Dovrebbe prendere il posto di una 'veterana' in dolce attesa.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Ballando con le Stelle 2026 ha una nuova maestra di ballo. Si chiama Gioia Giovanatti, ha lavorato nel corpo di ballo di Amici, ed è specializzata nelle danze standard. Ad annunciare il suo arrivo è stata proprio la pagina social del dance show, con un breve video di presentazione che lascia supporre un cambio in corsa con Alessandra Tripoli. La storica maestra è infatti in dolce attesa, e dovrebbe saltare almeno questa edizione del programma. Mentre sul versante concorrenti continuano ad accumularsi le sorprese, dopo gli annunci di Aurora Ramazzotti, Alessandro Matri – con il ‘no’ di Lele Adani – e l’inaspettato Eugenio Finardi. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Ballando con le Stelle 2026, l’annuncio di Gioia Giovanatti come nuova maestra di ballo

Un breve video di presentazione ha fatto conoscere agli appassionati di Ballando Gioia Giovanatti, prossima maestra nello show al via in autunno. Alta e biondissima, si presenta al pubblico così: "Sono felice di annunciarvi che sarò una delle maestre di Ballando con le Stelle. Ballo da quando sono piccolissima e negli ultimi anni ho avuto la fortuna di lavorare in giro per il mondo, ma adesso sono qui pronta per voi". E non manca una promessa solenne a chi si sintonizzerà su Rai 1: "Non vedo l’ora di mettermi in gioco, di mettercela tutta e di potervi trasmettere la passione per il mio lavoro. Ci vediamo in pista!".

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Chi è Gioia Giovanatti

Gioia Giovanatti è una ballerina internazionale WDSF, specializzata nelle danze standard, che alle spalle ha già un lungo e solido percorso televisivo. Ha lavorato a Ballano nel 2017 e nel 2018, accompagnando anche Gabriel Garko in pista nella sua esperienza di "ballerino per una notte". Mentre nel 2019 è entrata nel corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi.

Giovanatti vanta anche un notevole curriculum sportivo – ha vinto titoli di campionessa italiana nelle danze standard – e una finale prestigiosissima nel Campionato del Mondo Standard in Giappone. Questa a Ballando 2026 sarà la sua prima esperienza da vera maestra, al centro dei riflettori e al fianco di un noto personaggio dello spettacolo. E non è da escludere la nascita di una storia speciale con il suo compagno di pista (non è noto, infatti, se Gioia al momento sia fidanzata o meno).

Perché Giovanatti dovrebbe sostituire Alessandra Tripoli a Ballando

A questo punto, pare evidente che Gioia Giovanatti subentrerà alla veterana Alessandra Tripoli, nel cast del programma nel 2014. Alessandra ha annunciato infatti la sua seconda gravidanza, e a luglio aveva lasciato intendere che in questa edizione avrebbe potuto ricoprire un ruolo diverso dal solito: "Spero di esserci in altre vesti, non lo so, mi mancherebbe troppo", aveva detto. Nel 2018 era arrivata per lei la vittoria in coppia con Cesare Bocci, e nell’ultima edizione aveva gareggiato con Filippo Magnini, raggiungendo il quarto posto. Ora i fan temono che Alessandra sarà davvero rimpiazzata dalla nuova arrivata (anche se non è stato esplicitato ufficialmente). Ma difficilmente resterà lontana molto a lungo.

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