Gioco Pericoloso, Elodie e Giannini tra passioni segrete e suspense nell’arte: quando esce il film su Sky e NOW
Gioco Pericoloso, film con Elodie e Giannini, arriva su Sky e NOW: un intrigo tra arte, segreti e ossessioni che minaccia l’equilibrio di una coppia in crisi.
Cosa ci fanno insieme un attore rinomato in tutta Italia e una delle cantanti più irriverenti e provocatrici del panorama musicale italiano? Non fatevi strane idee, non è la nuova coppia del momento ma Adriano Giannini ed Elodie sono i due protagonisti di Gioco Pericoloso, il film thriller uscito nelle sale cinematografiche il 13 marzo 2025. A distanza di poco più di cinque mesi, la pellicola arriva in prima tv su Sky e in streaming su NOW. Volete sapere quando? Be’, proseguite la lettura e lo scoprirete.
Gioco Pericoloso, il film con Elodie e Giannini sbarca su Sky e NOW: segnate questo giorno
Gioco Pericoloso, l’avvincente thriller psicologico con Adriano Giannini, Elodie ed Eduardo Scarpetta, sarà trasmesso lunedì 25 agosto alle 21:15 su Sky Cinema Uno, disponibile anche in streaming su NOW e on demand, incluso in 4K. Il film, Prodotto da Matteo Rovere e Sydney Sibilia per Groenlandia e Vision Distribution, in collaborazione con Sky, esplora il delicato equilibrio tra arte, desiderio e ossessione, raccontando un triangolo psicologico tra uno scrittore in crisi creativa (Giannini), una ballerina e regista al debutto (Elodie) e un ex ambiguo e carismatico (Scarpetta). Ambientato tra una villa sul mare e i paesaggi nebbiosi del Circeo, il film combina suspense, tensione narrativa e ambiguità. Nel paragrafo successivo, vi racconteremo dettagliatamente la trama.
Trama, cast e curiosità sul film Gioco Pericoloso
La trama del film segue Giada e Carlo, una coppia di artisti da molti anni, che vivono momenti intensi. Lui è uno scrittore alla ricerca di nuove storie, lei una ballerina che dirige il suo primo spettacolo di danza sperimentale. L’arrivo di Peter Drago nelle loro vite sconvolge l’equilibrio: Carlo ne resta affascinato e trova nuova ispirazione creativa, mentre Giada è sempre più inquieta, temendo che il suo passato possa tornare a galla. Ma, come spesso accade, la verità trova il modo di emergere. Nel cast, oltre ad Adriano Giannini ed Elodie, troviamo anche i seguenti attori: Eduardo Scarpetta, Elena Lietti, Tea Falco, Massimo Coppola, Iaia Forte, Stefano Abbati.
Le riprese della pellicola si sono svolte tra Roma, Latina e lungo il litorale laziale, includendo luoghi come Sabaudia, Terracina e il Monte Circeo. La scenografia è caratterizzata da ambienti suggestivi e particolarmente belli, tra cui una villa sul mare e una casa con ampie vetrate, che amplificano il gioco di sguardi tra i protagonisti. Il titolo inizialmente previsto era Performance, ma è stato successivamente cambiato in Gioco Pericoloso.
