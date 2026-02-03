Milano Cortina 2026, dove vedere oltre 1000 ore di gare in diretta (con sorprese incredibili) 1000 ore di gare, eventi, commenti in diretta dai Giochi Olimpici di Milano Cortina... solo su queste piattaforme streaming

Warner Bros. Discovery farà la felicità degli appassionati di sport, approntandosi a offrire al pubblico italiano la più ampia copertura possibile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 come broadcaster ufficiale dell’evento: HBO Max e discovery+ saranno difatti la casa di ben 865 ore di gare live, arricchite da tre appuntamenti quotidiani con gli studi dalle principali località olimpiche… per un totale di oltre 1000 ore.

HBO Max e discovery+ al centro dello sport: dove vedere i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 in diretta

HBO Max e discovery+ saranno dunque le uniche piattaforme in Italia a garantire la copertura integrale di Milano Cortina 2026, con una versione in tempo reale di tutto ciò che accade in ogni singola disciplina e in ogni momento: biathlon, bob, combinata nordica, curling, freestyle, hockey su ghiaccio, pattinaggio di figura, pattinaggio di velocità, salto con gli sci, sci alpinismo (sport debuttante alle olimpiadi), sci alpino, sci di fondo, short track, skeleton, slittino e snowboard.

Alessandro Araimo, Amministratore Delegato Warner Bros. Discovery Southern Europe, afferma: "Il nostro viaggio olimpico, iniziato con i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, è un modello solido e riconoscibile che, edizione dopo edizione, ha messo al centro la completezza dell’offerta e la qualità del racconto. Il nostro Paese torna a essere protagonista sul palcoscenico olimpico mondiale e noi, come broadcaster ufficiale, siamo fieri di poter trasmettere Milano Cortina 2026 in versione integrale e per la prima volta su HBO Max. Perché ogni momento di ogni gara di ogni disciplina è la prova del nostro eccezionale sforzo produttivo, ma anche di quanto lo sport possa diventare una massima celebrazione di cultura e intrattenimento".

Eurosport 1 vanterà per l’occasione un palinsesto interamente dedicato a Milano Cortina 2026, dalle prime gare del giorno agli ultimi approfondimenti serali, e insieme agli eventi olimpici di Eurosport 2 trasmetterà in diretta integrale i 116 eventi da medaglia. Nel corso del giorno su Eurosport 1 le gare saranno intervallate e approfondite dai tre studi live di Eurosport Italia.

Il palinsesto più nel dettaglio

MOUNTAIN ZONE, ALLE 12:00 DALLA WBD HOUSE DI CORTINA, condotto da Lia Capizzi

Mountain Zone è lo studio di continuità lungo tutta la giornata olimpica, passando da una diretta all’altra con approfondimenti e interviste, commentando le medaglie a caldo e introducendo gli eventi successivi. LIVE dalla WBD House di Cortina e da tutte le sedi di gara.

HALF-TIME LIVIGNO, ALLE 18:00 DALLO SNOW DOME WBD, condotto da Fabrizio Monari

Ogni giorno il programma di gare avrà il suo break prima di focalizzarsi sugli eventi serali: l’occasione perfetta per un breve recap, con gli highlights delle gare concluse e la presentazione delle prossime gare.

NOTTE BIANCA MILANO, ALLE 23:00 DA CASA ITALIA, condotto da Dario Donato

Notte Bianca Milano è lo studio principale che ogni sera rivivrà tutte le emozioni più belle della giornata olimpica. Con gli highlights delle gare più importanti, le interviste ai protagonisti, collegamenti e tutti gli ospiti di Casa Italia in Triennale Milano.

Ricchissima anche la copertura sul campo con tre inviati d’eccezione: Guido Bagatta, Rachele Sangiuliano, Aglaia Pezzato ci porteranno – fra la WBD House di Cortina, lo Snow Dome WBD di Livigno e Casa Italia in Triennale Milano – a vivere le emozioni direttamente dai luoghi più iconici di queste Olimpiadi e con i protagonisti più attesi per non perdere davvero nulla di ciò che accade sul campo.

Gli studi di Eurosport Italia certificano lo straordinario sforzo produttivo, tecnologico ed editoriale di Warner Bros. Discovery per il ritorno in Europa dei Giochi Olimpici Invernali.

WBD HOUSE: Uno studio nel cuore del villaggio olimpico

Warner Bros. Discovery dispiega per questi Giochi Invernali più di 500 persone sul territorio e altre 1500 in tutti i centri produttivi: oltre 2000 persone impegnate sull’evento olimpico per raccontare le gesta di quasi 3000 atleti. Giornalisti, reporter, troupe mobili, tecnici e operatori: un irradiamento che ha il suo quartier generale nel cuore del Villaggio Olimpico di Cortina d’Ampezzo: l’avveniristica e panoramica WBD House, un gioiello architettonico e tecnologico, che alle 865 ore di eventi sportivi in diretta, ne produrrà oltre 200 di approfondimenti, sforando quota 1000 ore, distribuite in 47 Paesi.

Cento campioni come Talent Experts

Kristian Ghedina è il nuovo volto olimpico di Eurosport. Mito degli anni Novanta con 13 vittorie in Coppa del Mondo di sci alpino, tra cui le celebri discese di Cortina, Wengen, Val Gardena, Beaver Creek e Kitzbühel, Ghedina commenterà le gare olimpiche di sci alpino dalla WBD House. Con lui e sulle piste di Bormio e Cortina, la bicampionessa olimpica di sci alpino Tina Maze e l’ex sciatrice alpina Francesca Marsaglia.

Carolina Kostner, icona del pattinaggio di figura, da sempre amatissima dal pubblico italiano, bronzo a Sochi 2014, campionessa mondiale nel 2012 e 5 volte oro europeo, sarà per la prima volta ai microfoni di Eurosport, ospite di Notte Bianca Milano a Casa Italia.

Al commento tecnico delle gare e fra le venues olimpiche, Camilla Alfieri, Daniela Merighetti e Silvano Varettoni per lo sci alpino, Elisa Nakab per il freestyle e il campione olimpico di Torino 2006 Fulvio Valbusa, storica voce Eurosport dello sci di fondo.

La line-up completa dei talent internazionali comprende oltre cento ex-atleti, per un totale di più di duecento partecipazioni ai Giochi Olimpici Invernali e oltre 100 medaglie, di cui 40 ori. Fra loro, la vincitrice di quattro medaglie d’oro nello slittino Natalie Geisenberger, i due volte campioni olimpici Justyna Kowalczyk-Tekiel (fondista polacca) e Jochem Uytdehaage (pattinatore olandese), il saltatore con gli sci tedesco Martin Schmitt, oro a Salt Lake City, e la britannica Amy Williams, campionessa dello skeleton a Vancouver 2010.

