Gino Paoli, la vita privata: il figlio morto prima di lui, la pallottola nel cuore, le ultime parole in Tv con Ornella Vanoni Il cantautore scomparso all'età di 91 anni aveva tentato di togliersi la vita da giovanissimo. Poi le relazioni con Sandrelli, Vanoni e Anna Fabbri. E i cinque figli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Se n’è andato oggi all’età di 91 anni Gino Paoli, uno dei più grandi cantautori della storia della musica italiana. Nato a Monfalcone il 4 settembre 1934 e cresciuto a Genova, la città che ha fatto sua, Paoli ha attraversato decenni di musica, poesia e vita vissuta fino in fondo, lasciando un’eredità che va ben oltre le note di "Il cielo in una stanza", "Sapore di sale" e "Quattro amici al bar". La sua scomparsa chiude un capitolo irripetibile della canzone d’autore italiana, ma apre anche spazi doverosi per ricordare l’uomo dietro l’artista: una figura complessa, spigolosa, capace di raccontare la fragilità con la stessa ironia con cui cantava l’amore. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Gino Paoli, il suicidio mancato nel luglio del ’63

La vita di Gino Paoli, costellata di successi e grandi amori – celebri quelli con Ornella Vanoni e Stefania Sandrelli – ha conosciuto anche momenti di grande drammaticità. Su tutti, l’episodio del tentato suicidio dell’11 luglio 1963, quando l’artista si sparò un colpo di pistola al petto, all’altezza del cuore, nel pieno della sua carriera. Un gesto estremo che avrebbe potuto ucciderlo a soli ventotto anni: eppure il proiettile non colpì organi vitali, e si fermò vicino al pericardio dove rimase per tutta la vita senza essere mai rimosso.

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Dopo il ricovero i medici furono chiari: se quel frammento di metallo si fosse spostato, la morte sarebbe arrivata "nel giro di dieci minuti". Ma Paoli, inguaribile ribelle, reagì in modo ironico e provocatorio: "Mi dissero di stare attento, di non bere, non fumare, muovermi con prudenza. Ciao. Ho fatto sesso la notte stessa, in ospedale". Con il tempo il dettaglio del proiettile è diventato parte del suo mito personale. "Prima in aeroporto suonava, ora non fa più rumore: si deve essere incapsulato meglio", raccontava il cantautore divertito.

La vita privata, I figli, la famiglia e il dolore per la morte del figlio Giovanni

Nel corso della sua vita, Gino Paoli ha avuto cinque figli da svariate relazioni. Il primogenito Giovanni, nato nel 1964, era frutto del matrimonio con la prima moglie Anna Fabbri — e nacque quasi in contemporanea con Amanda Sandrelli, figlia della relazione parallela con l’attrice Stefania Sandrelli, venuta al mondo tre mesi dopo. Una vicenda che all’epoca aveva fatto scalpore e che lo stesso Giovanni, da giornalista, aveva esplorato in uno dei suoi articoli più noti, scritto per il novantesimo compleanno del padre.

Giovanni Paoli non aveva seguito le orme musicali del padre, ma aveva costruito una carriera nel giornalismo, diventando direttore responsabile di Dillinger News, la testata di Fabrizio Corona. La sua morte, avvenuta il 7 marzo 2025 per infarto all’ospedale Niguarda di Milano, a soli 60 anni, aveva colpito profondamente Gino Paoli, che lo aveva descritto nel suo libro "Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni" come "il più accondiscendente dei quattro, il più accomodante". Un dolore che il cantautore ha portato con sé negli ultimi mesi della sua vita.

Paoli lascia anche Amanda Sandrelli, figlia della sua relazione con Stefania Sandrelli, e gli altri figli Nicolò, Tommaso e Francesco, avuti con la terza moglie Paola Penzo.

L’ultima apparizione in tv con Ornella Vanoni

A rendere ancora più intensa la memoria di Gino Paoli è il ricordo della sua ultima apparizione televisiva, avvenuta a Che tempo che fa di Fabio Fazio insieme all’inseparabile Ornella Vanoni. I due artisti, legati da decenni di amicizia, musica e vita condivisa, si erano ritrovati sul piccolo schermo per regalare al pubblico un momento di rara bellezza: sulle note di "Senza fine", avevano offerto quello che oggi appare come un vero e proprio congedo artistico al mondo.

Il video di quella ospitata sta circolando in queste ore sui social, come omaggio spontaneo al grande cantautore scomparso.

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