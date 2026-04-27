Gino Paoli, dall’amore di Ornella Vanoni alla lite con Lucio Dalla a Sanremo: l’ultimo (emozionante) racconto in tv L’ultima intervista rilasciata dal cantante scomparso lo scorso marzo andrà in onda su La7, grazie allo speciale di ‘Una giornata particolare’ di Aldo Cazzullo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Lo scorso 24 marzo è stata una giornata particolare molto sfortunata; la musica italiana ha dovuto dire addio a uno dei nomi più importanti della sua storia, Gino Paoli, scomparso all’età di 91 anni. Se n’è andato così non solo un cantante che ha scritto pagine indelebili della musica con i suoi successi, ma che ha anche avuto una vita a dir poco intensa lontano dal palco e dallo studio di registrazione. Una vita che, insomma, merita di essere raccontata: a raccoglierne una testimonianza è stato Aldo Cazzullo, che ha realizzato quella che di fatto è stata l’ultima intervista di Gino Paoli prima della sua morte e che andrà in onda nella prossima puntata di Una giornata particolare. Scopriamo tutti i dettagli.

Gino Paoli, l’ultima intervista a Una giornata particolare di Aldo Cazzullo

Da ‘La gatta’ a ‘Vivere ancora’ fino a ‘Il cielo in una stanza’ o ‘Senza fine’ e tanti altri capolavori, Gino Paoli è stato (e sarà per sempre) uno dei pilastri della storia della musica leggera, un vero e proprio simbolo nonché colonna sonora del nostro Paese. Scomparso lo scorso 24 marzo all’età di 91 anni, il cantautore ha vissuto una vita ‘al limite’, segnata da disgrazie, grandi successi, amori, ferite e tanti alti e bassi. Una storia che merita di essere raccontata e che, fortunatamente, è stata raccontata da Gino Paoli stesso. Prima della sua morte, infatti, Aldo Cazzullo ha raggiunto il cantante nella sua casa affacciata sul mare di Genova e qui ha trascorso 24 ore con lui, raccogliendo di fatto le ultime parole di Paoli.

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Dall’infanzia in una città rasa al suolo dalla seconda guerra mondiale al dopoguerra, la scalata nel mondo della musica grazie a Mogol (che si "innamorò" delle sue canzoni) fino all’amicizia con i grandi maestri della scuola genovese come Luigi Tenco e Bruno Lauzi: nella sua ultima intervista Gino Paoli ripercorre le tappe fondamentali di una vita intensa, segnata anche dal tentato suicidio sparandosi e sopravvivendo per miracolo. C’è spazio anche per il ricordo dell’amico Tenco, scomparso a Sanremo nel 1967, quando Paoli attaccò Lucio Dalla per avere cantato ‘Bisogna saper perdere’ il giorno dopo la tragedia ("L’ho attaccato al muro. Un comportamento di me**a") Indimenticabili, poi, gli amori: dalla passione con Ornella Vanoni alla storia con la giovanissima Stefania Sandrelli fino alla nascita della figlia Amanda e il matrimonio con Paola Penzo.

Nello speciale realizzato in occasione dell’ultima puntata di Una giornata particolare in onda mercoledì 30 aprile 2026 su La7, Aldo Cazzullo racconterà Gino Paoli attraverso le sue parole, la sua musica, ma anche con le voci della stessa Ornella Vanoni, Renzo Piano, Stefania Sandrelli, Antonio Ricci e Gianni Morandi.

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