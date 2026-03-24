Gino Paoli è ancora tra noi con la sua musica: su RaiPlay uno speciale e grandi emozioni attraverso i suoi successi La voce del grande cantautore non si spegne: su RaiPlay uno speciale d'epoca per riscoprire testi, brani e poesia di un grande artista.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Sono sue alcune delle più belle canzoni italiane mai scritte: Il cielo in una stanza, Senza fine, Sapore di sale, La gatta, Che cosa c’è, Una lunga storia d’amore. Titoli che bastano da soli a raccontare una vita intera e un’Italia intera. Gino Paoli, nato a Monfalcone il 23 settembre 1934, si è spento a Genova il 24 marzo 2026, all’età di 91 anni. Se ne va così uno dei padri fondatori della canzone d’autore italiana. Ma la sua voce, le sue parole, le emozioni che ha saputo evocare nel corso della lunga carriera non svaniranno mai. Chi desidera rivivere le grandi emozioni dei suoi brani, o scoprirli per la prima volta, può farlo ora, gratuitamente e in streaming su RaiPlay con uno speciale a lui dedicato che vale la pena vedere e ascoltare: ecco i dettagli.

Amare per vivere: speciale Gino Paoli su RaiPlay

Sulla piattaforma streaming RaiPlay è disponibile Amare per vivere: speciale Gino Paoli, quello che ad oggi potremmo definire un vero documento storico della televisione italiana. Si tratta dell’evento musicale andato originariamente in onda il 16 marzo 1972, registrato negli studi Rai di Milano con la regia di Mario Morini. Uno speciale che la Rai aveva caricato sulla piattaforma in occasione del novantesimo compleanno del cantautore e che oggi, nel giorno della sua scomparsa, acquista un valore ancora più profondo.

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Il programma, scritto da Giorgio Calabrese, storico amico e collaboratore di Gino Paoli, mostra il cantautore nella veste inedita di padrone di casa, accompagnato al pianoforte dal maestro Giampiero Boneschi e in dialogo costante con l’autore stesso. Paoli in passato aveva dichiarato di aver accettato quella proposta proprio perché circondato dagli amici di sempre, ed è proprio questo che traspare in ogni scena: c’è un’intimità rara, una leggerezza reale che rende questo speciale ancora più caratteristico.

Gino Paoli, un viaggio tra i suoi capolavori su RaiPlay

Il cuore di questo speciale televisivo è formato naturalmente dalle canzoni più iconiche dell’indimenticabile Gino Paoli. Tra i pezzi che è possibile ascoltare troviamo i grandi successi che hanno segnato la sua carriera: Senza fine, Me in tutto il mondo, Come si fa, Prima di vederti, Sapore di sale, Invece no, Che cosa c’è e Il cielo in una stanza. Un repertorio che attraversa i vertici di oltre un decennio di scrittura ispirata, capace di parlare ancora oggi con una freschezza davvero sorprendente.

Nel corso dell’esibizione, Paoli rende omaggio anche a due giganti della musica francese, Léo Ferré e Jacques Brel, interpretando Avec le temps e Ne me quitte pas. Un tributo che testimonia il suo profondo legame con la tradizione musicale d’oltralpe: di questi brani, nel periodo in cui era sotto contratto con la RCA, il cantautore aveva curato anche le traduzioni. Da questo importante documento televisivo emerge dunque un Gino Paoli a tutto tondo: poeta, interprete, uomo di cultura. Il meraviglioso ricordo di una voce leggendaria.

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