Gino Paoli, non passa il dolore della figlia Amanda Sandrelli: “Non ero pronta alla sua morte, il cervello ha fatto tilt"
Amanda Sandrelli racconta la prima estate senza Gino Paoli e il legame con il padre, tra ricordi in Sardegna, dolore e gli esordi con Benigni e Troisi.
È la prima estate senza Gino Paoli, e per Amanda Sandrelli il mare ha riportato a galla ricordi impossibili da ignorare. L’attrice, intervistata da Il Messaggero, ha raccontato le settimane trascorse in Sardegna, dove mentre nuotava pensava continuamente al padre e a tutto ciò che le aveva insegnato sul mare. Un legame profondo, fatto di vacanze in barca, immersioni e momenti condivisi, che oggi assume un significato ancora più intenso. Sandrelli ha poi ripercorso gli ultimi mesi accanto al cantautore e gli esordi. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Gino Paoli, il dolore e il ricordo della figlia Amanda Sandrelli: "Non ero pronta per niente"
In un’intervista a Il Messaggero, Amanda Sandrelli ha ricordato il padre Gino Paoli, scomparso lo scorso marzo a 91 anni, e la prima estate senza di lui. "Sono stata due settimane in Sardegna e mentre nuotavo pensavo continuamente a lui, tutto quello che so dei pesci e del mare arriva da mio papà". L’attrice ha raccontato le vacanze trascorse insieme in barca e gli ultimi momenti accanto al padre: "Non ero pronta per niente. Sono stata tantissimo a Genova, a casa sua nel suo studio, anche l’ultimo mese che è stato molto duro". Dopo la sua morte, molti le hanno detto: "‘Tuo padre è immortale’, ma è come se il cervello facesse tilt, perché in realtà lui non c’è più. Per altri era Gino Paoli, per me il mio babbo".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Amanda Sandrelli e il debutto da attrice
Sandrelli ha poi ripercorso il suo debutto a 19 anni in Non ci resta che piangere al fianco di Roberto Benigni e Massimo Troisi. "Gli risposi (al produttore Mauro Berardi, ndr): vengo, ma no so fare niente". L’esperienza fu positiva anche grazie al rapporto con i due attori: "Mi affidavo a loro, che erano due geni. Non avevo alcuna ansia da prestazione". L’attrice non aveva mai pensato di intraprendere quella carriera: "Quando da bambina andavo a seguire mia mamma (l’attrice Stefania Sandrelli, ndr) mi sembrava noiosissimo, non mi capacitavo che avesse una tale passione per questo lavoro". Dopo il successo del film, però, arrivarono numerose opportunità: "È stato un botto e sono iniziate ad arrivare proposte".
Gino Paoli, la Rai lo ricorda con Per Sempre Gino
Lunedì 17 agosto 2026, Rai 2 ricorderà Gino Paoli riproponendo in prima serata (in replica) Per Sempre Gino, lo show condotto da Pierluigi Diaco e trasmesso alcuni mesi fa. La serata evento celebra l’eredità del cantautore genovese nella musica, nella cultura e nella società italiana, attraverso testimonianze e preziose immagini di repertorio, dagli anni Sessanta a oggi, che ne ripercorrono la carriera.
Potrebbe interessarti anche
Gino Paoli, la scelta inattesa sul funerale e l'addio da brividi della figlia Amanda Sandrelli: cosa ha detto
Due semplici parole e una dolce foto in bianco e nero: così Amanda ha voluto salutar...
Stefania Sandrelli e Gino Paoli, una lunga storia d'amore che arriva fino al cinema: non potrete fare a meno di piangere
Un legame complesso, profondo e che ha resistito a numerose prove nel corso del temp...
Gino Paoli e la figlia Amanda Sandrelli: perché ha un altro cognome e l’amore scandaloso con Stefania Sandrelli
Nata dalla relazione tra il cantautore e l'attrice, ha seguito le orme della madre f...
Stefania Sandrelli, gli 80 anni dell'icona del cinema: il dramma del compagno malato e l'addio doloroso a Gino Paoli
L'attrice compie oggi 80 anni, fatti di grandissimi successi al cinema e in TV, ma s...
Gino Paoli, la vita privata: il figlio morto prima di lui, la pallottola nel cuore, le ultime parole in Tv con Ornella Vanoni
Il cantautore scomparso all'età di 91 anni aveva tentato di togliersi la vita da gio...
Gino Paoli, dall’amore di Ornella Vanoni alla lite con Lucio Dalla a Sanremo: l’ultimo (emozionante) racconto in tv
L’ultima intervista rilasciata dal cantante scomparso lo scorso marzo andrà in onda ...
Stefania Sandrelli e il sesso a Belve: “Gino Paoli mi ha svezzata: quella volta a San Pietro. Gli slip? Spesso non li metto”
Stefania Sandrelli si racconta a Belve tra amori, libertà e confessioni intime: da G...
Gino Paoli, un omaggio tra i luoghi più affascinanti della sua vita: Tullio Solenghi dà voce all'artista insieme a un altro attore famoso
Finalmente si dà il via al progetto nato durante i Portofino Days dello scorso marzo...