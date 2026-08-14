Gino Paoli, non passa il dolore della figlia Amanda Sandrelli: “Non ero pronta alla sua morte, il cervello ha fatto tilt" Amanda Sandrelli racconta la prima estate senza Gino Paoli e il legame con il padre, tra ricordi in Sardegna, dolore e gli esordi con Benigni e Troisi.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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È la prima estate senza Gino Paoli, e per Amanda Sandrelli il mare ha riportato a galla ricordi impossibili da ignorare. L’attrice, intervistata da Il Messaggero, ha raccontato le settimane trascorse in Sardegna, dove mentre nuotava pensava continuamente al padre e a tutto ciò che le aveva insegnato sul mare. Un legame profondo, fatto di vacanze in barca, immersioni e momenti condivisi, che oggi assume un significato ancora più intenso. Sandrelli ha poi ripercorso gli ultimi mesi accanto al cantautore e gli esordi. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Gino Paoli, il dolore e il ricordo della figlia Amanda Sandrelli: "Non ero pronta per niente"

In un’intervista a Il Messaggero, Amanda Sandrelli ha ricordato il padre Gino Paoli, scomparso lo scorso marzo a 91 anni, e la prima estate senza di lui. "Sono stata due settimane in Sardegna e mentre nuotavo pensavo continuamente a lui, tutto quello che so dei pesci e del mare arriva da mio papà". L’attrice ha raccontato le vacanze trascorse insieme in barca e gli ultimi momenti accanto al padre: "Non ero pronta per niente. Sono stata tantissimo a Genova, a casa sua nel suo studio, anche l’ultimo mese che è stato molto duro". Dopo la sua morte, molti le hanno detto: "‘Tuo padre è immortale’, ma è come se il cervello facesse tilt, perché in realtà lui non c’è più. Per altri era Gino Paoli, per me il mio babbo".

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Amanda Sandrelli e il debutto da attrice

Sandrelli ha poi ripercorso il suo debutto a 19 anni in Non ci resta che piangere al fianco di Roberto Benigni e Massimo Troisi. "Gli risposi (al produttore Mauro Berardi, ndr): vengo, ma no so fare niente". L’esperienza fu positiva anche grazie al rapporto con i due attori: "Mi affidavo a loro, che erano due geni. Non avevo alcuna ansia da prestazione". L’attrice non aveva mai pensato di intraprendere quella carriera: "Quando da bambina andavo a seguire mia mamma (l’attrice Stefania Sandrelli, ndr) mi sembrava noiosissimo, non mi capacitavo che avesse una tale passione per questo lavoro". Dopo il successo del film, però, arrivarono numerose opportunità: "È stato un botto e sono iniziate ad arrivare proposte".

Gino Paoli, la Rai lo ricorda con Per Sempre Gino

Lunedì 17 agosto 2026, Rai 2 ricorderà Gino Paoli riproponendo in prima serata (in replica) Per Sempre Gino, lo show condotto da Pierluigi Diaco e trasmesso alcuni mesi fa. La serata evento celebra l’eredità del cantautore genovese nella musica, nella cultura e nella società italiana, attraverso testimonianze e preziose immagini di repertorio, dagli anni Sessanta a oggi, che ne ripercorrono la carriera. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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