Gino Paoli, il funerale privato e il commovente addio della figlia Amanda Sandrelli: “Babbo mio” Due semplici parole e una dolce foto in bianco e nero: così Amanda ha voluto salutare papà Gino, del quale giovedì 26 marzo verranno celebrati i funerali.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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La scomparsa del cantautore Gino Paoli ha lasciato un grande vuoto nella musica italiana e nel cuore di tutte le persone che hanno potuto condividere parte della propria vita con lui. Tra queste la figlia Amanda Sandrelli, nata dall’amore tra l’artista genovese e l’attrice Stefania Sandrelli. Proprio questa mattina Amanda ha voluto salutare l’amato papà anche attraverso i social con una dolce immagine in bianco e nero che li ritrae insieme. Domani, invece, si terranno i funerali del cantautore in forma privata, proprio come richiesto dalla famiglia: ecco qualche dettaglio in più.

Amanda Sandrelli, l’addio a papà Gino Paoli: "Babbo mio"

Amanda Sandrelli è nata a Losanna il 31 ottobre 1964 dall’amore tra l’attrice Stefania Sandrelli e il cantautore Gino Paoli. La donna porta il cognome della madre poiché, al momento della sua nascita, Gino Paoli era già sposato con Anna Fabbri e le leggi dell’epoca non permettevano il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio. Successivamente i due genitori hanno poi deciso di comune accordo di mantenere in ogni caso il cognome della madre. Nel tempo, Amanda e Gino hanno sempre avuto un legame molto profondo e di grande affetto. "Per me è una specie di Superman. È come se non avesse paura di niente. E io per lui, paura, non ne ho mai avuta", aveva raccontato Amanda in una passata intervista, sottolineando la consapevolezza di essere nata da un grande amore.

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Proprio oggi, la figlia ha dunque deciso di salutare l’amato papà anche attraverso i social, pubblicando un’immagine in bianco e nero che li ritrae insieme durante un compleanno. Una foto molto dolce accompagnata due semplici parole: "Babbo mio". Il post è stato immediatamente sommerso da messaggi d’affetto e di cordoglio da parte dei tantissimi fan del cantante e di personaggi noti nel mondo della televisione e dello spettacolo.

Gino Paoli, i funerali in forma privata e la dispersione delle ceneri

Domani, giovedì 26 marzo 2026, si terranno invece i funerali del grande artista, i quali si svolgeranno come richiesto dalla famiglia in forma strettamente privata. Lo stesso Gino Paoli non amava particolarmente il clamore mediatico, e proprio per questo avrebbe scelto di non organizzare una camera ardente e di essere protagonista di un ultimo saluto intimo, personale e riservato alla sola presenza dei familiari. Secondo le indiscrezioni fornite da AdnKronos, dopo il funerale e la cremazione, le ceneri di Gino Paoli verranno disperse sul lungomare di Boccadasse, quartiere genovese da lui molto amato.

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