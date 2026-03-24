Gino Paoli, l’eredità musicale (ed economica): a chi va il patrimonio ricchissimo di diritti Non solo un patrimonio culturale ma anche monetario importante, che con i diritti d'autore continuerà a crescere negli anni.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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La scomparsa di Gino Paoli segna la fine di un’epoca per la musica italiana. Figura centrale della scuola genovese, autore raffinato e interprete capace di attraversare generazioni, Paoli lascia dietro di sé non solo un patrimonio artistico immenso, ma anche un’eredità economica significativa, costruita in decenni di royalties e collaborazioni. Il valore di tutto questo risiede in gran parte nelle sue composizioni, protette dai diritti d’autore e affidata principalmente alla SIAE, che garantisce agli autori compensi ogni volta che una loro opera viene eseguita, trasmessa o riprodotta.

Nel caso di Paoli, si tratta di un flusso economico costante e duraturo, dato che le sue canzoni continuano a essere trasmesse in radio, utilizzate in film e pubblicità, reinterpretate da altri artisti e ascoltate sulle piattaforme digitali. Questo significa che i provenienti da streaming, vendite, sincronizzazioni e diritti editoriali, continueranno a generare introiti anche dopo la sua scomparsa. A ciò si aggiungono eventuali proprietà editoriali, cataloghi musicali e quote detenute nelle edizioni delle sue opere, elementi che contribuiscono a rendere il patrimonio complessivo particolarmente consistente.

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Gino Paoli, le canzoni immortali che hanno fatto la storia

È impossibile parlare dell’eredità di Gino Paoli senza ricordare alcune delle sue composizioni più iconiche, entrate stabilmente nel repertorio della musica italiana. Tra queste spiccano ‘Il cielo in una stanza’, portata al successo anche da Mina, diventata un classico intramontabile, ‘Sapore di sale’, ‘La gatta’ e ‘Senza fine‘, tutti brani che rappresentano esempi perfetti della sua poetica: intimista, elegante, profondamente emotiva. Nel corso della sua carriera, Paoli ha collaborato con artisti del calibro di Ornella Vanoni e Lucio Dalla, contribuendo a plasmare un linguaggio musicale sofisticato e senza tempo. Le sue canzoni non solo hanno avuto successo commerciale, ma continuano a vivere attraverso nuove interpretazioni, arricchendo il bagaglio culturale degli artisti e garantendo così ulteriore longevità economica al suo catalogo.

Gli eredi e la divisione del patrimonio stellare di Gino Paoli

Per quanto riguarda le cifre del patrimonio di Gino Paoli, è difficile dire un numero con precisione, anche se si parla di parecchie migliaia di euro. Nel 2013, ad esempio, da un’analisi della Siae emergeva che il cantautore fosse tra i più remunerati, con circa 450mila euro l’anno, incassati solo dai diritti d’autore. Su chi beneficerà dell’eredità, invece, tutto dipenderà dalle disposizioni contenute nel testamento del cantautore. In generale, il patrimonio di un artista come Paoli viene suddiviso tra gli eredi legittimi — tipicamente figli e coniuge (Paola Penzo, Nicolò, Tommaso e Francesco) — secondo quanto stabilito dalla legge e dalla volontà espressa in vita.

Nel caso specifico, gli eredi avranno diritto non solo ai beni materiali, ma anche e soprattutto ai diritti della sua musica, che rappresentano la componente più rilevante del patrimonio e che in Italia sono garantiti fino a 70 anni dopo la morte dell’autore. Ciò significa che il patrimonio artistico di Paoli continuerà a generare valore economico per decenni, garantendo agli eredi una rendita significativa nel tempo. Al di là degli aspetti economici, l’eredità più importante lasciata dall’artista resta quella culturale. Le sue canzoni hanno raccontato l’amore, la solitudine e il tempo con una profondità rara, influenzando generazioni di musicisti e ascoltatori.

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