La verità su Gina Lollobrigida in "Diva contesa": quando esce la serie e dove vederla All'inizio di aprile arriveranno i 3 episodi della serie documentario sul cado giudiziario legato all'eredità dell'attrice, conteso tra i figli e l'assistente

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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HBO Max sta per accogliere una docu-serie attesissima, Gina Lollobrigida: Diva Contesa, in arrivo il 3 aprile 2026 e che presentata con un trailer di lancio. Si tratta della prima docu-serie italiana originale della piattaforma, da poche settimane arrivata nel nostro Paese. Diretta da Graziano Conversano, arriverà in streaming interamente disponibile nello stesso giorno, con tutti e tre gli episodi per un eventuale binge watching. Ecco tutto ciò che sappiamo sulla docu-serie HBO Max Gina Lollobrigida: Diva Contesa, in arrivo il 3 aprile e di cui vi lasciamo il trailer in calce a questo articolo.

Gina Lollobrigida: Diva Contesa, la verità sull’eredità della diva nel trailer della docu-serie

La docu- serie ripercorre il vero "caso Gina Lollobrigida", l’incredibile vicenda giudiziaria che ha catturato l’attenzione pubblica con un intreccio di intrighi, inganni e sorprendenti rivelazioni. La vita della grande diva, non solo attrice di cinema a livello internazionale, ma anche fotografa, scultrice, pittrice, simbolo di indipendenza, è ricostruita fino alla morte nel 2023, concentrandosi sulla battaglia legale scoppiata attorno al suo ingente patrimonio milionario, stimato tra 10 e 20 milioni di euro e di cui con parte è forse stata nascosta a Panama.

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A contendersi l’eredità economica, artistica e morale sono il figlio Milko Skofic, il sedicente marito Francisco Javier Rigau e il manager Andrea Piazzolla. Mentre gli ultimi anni della vita della diva si trasformano in un vortice di accuse, tradimenti e sospetti di manipolazione, la serie unisce il ritratto della grande star al racconto dell’ultimo periodo della sua esistenza, in cui la sua fragilità l’ha posta al centro di un intenso melodramma familiare dai risvolti giudiziari, una vicenda legale non ancora definita nei tre gradi di giudizio.

Filmati d’archivio e interviste esclusive: quando esce Gina Lollobrigida: Diva contesa

Grazie ad una meticolosa analisi degli atti giudiziari, testimonianze esclusive, audio mai ascoltati e alla partecipazione di Rigau, Skofic, Piazzolla e del nipote dell’attrice, Dimitri, la docu serie svela retroscena inediti e fa luce sui tanti aspetti oscuri dell’affaire. Non solo la sparizione del patrimonio dell’attrice, ma anche la nomina di un amministratore di sostegno nel 2019 e la condanna in primo grado di Andrea Piazzolla nel 2023 a tre anni di reclusione e a un risarcimento da mezzo milione di euro per aver approfittato della fragilità di Lollobrigida.

Gina Lollobrigida: Diva contesa è prodotta da Indigo Stories con Loft Produzioni. Gli autori sono Carlo Altinier e Matteo Billi, come collaboratori ai testi Elena Martelli, Ilenia Petracalvina, Shaila Risolo e Morena Zapparoli. Le musiche sono di Giorgio Spada. Il montaggio di Michele Castelli e Daria Di Mauro. La fotografia è di Luigi Montebello. La regia di Graziano Conversano. Gina Lollobrigida: Diva contesa esce in streaming su HBO Max il 3 aprile, qui sotto trovate il trailer ufficiale.

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