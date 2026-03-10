Gina Lollobrigida, la Diva approda su HBO Max: la serie sulla battaglia legale per l'eredità
HBO Max mostra in una docu serie esclusiva tutti i retroscena del caso di Gina Lollobrigida e della lotta per la sua eredità tra i figli e il suo assistente
Il 3 aprile 2026 debutterà su HBO Max in streaming la docu-serie italiana originale Gina Lollobrigida: Diva contesa. Scritta da Carlo Altinier e Matteo Billi e diretta da Graziano Conversano, offrirà un resoconto della battaglia per l’eredità di un’icona del cinema e di un intenso melodramma familiare. I 3 episodi di Gina Lollobrigida: Diva contesa saranno disponibili integralmente sin da subito, per chi volesse gettarsi nella vicenda con un corposo binge watching.
Il ritratto di una star in Gina Lollobrigida: Diva contesa, dal 3 aprile in streaming su HBO Max
La docu serie ricostruisce il vero "caso Gina Lollobrigida", l’incredibile vicenda giudiziaria che ha catturato l’attenzione pubblica con un intreccio di intrighi, inganni e sorprendenti rivelazioni. I 3 episodi che la compongono ripercorrono la vita della grande diva del cinema internazionale – che fu attrice, fotografa, scultrice, pittrice e simbolo di indipendenza – fino alla morte nel 2023, concentrandosi sulla battaglia legale esplosa attorno al suo ingente patrimonio milionario. A contendersi l’eredità economica, artistica e morale sono stati il figlio Milko Skofic, il sedicente marito Francisco Javier Rigau e il manager Andrea Piazzolla. Gli ultimi anni della vita della diva si trasformano in un vortice di accuse, tradimenti e sospetti di manipolazione.
Quando esce la docu serie Gina Lollobrigida: Diva contesa
Gina Lollobrigida: Diva Contesa è prodotta da Indigo Stories (Produttore: Alessandro Lostia, Line Producer: Ettore Musco) con Loft Produzioni (Produttore: David Perluigi, Line Producer: Luca Motta). Gli autori sono Carlo Altinier e Matteo Billi, come collaboratori ai testi Elena Martelli, Ilenia Petracalvina, Shaila Risolo e Morena Zapparoli. Le musiche sono di Giorgio Spada. Il montaggio di Michele Castelli e Daria Di Mauro. La fotografia è di Luigi Montebello. La regia di Graziano Conversano.
La serie è in arrivo il 3 aprile in esclusiva streaming su HBO Max con tutti e 3 gli episodi disponibili sin da subito.
