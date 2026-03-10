Trova nel Magazine
Gina Lollobrigida, la Diva approda su HBO Max: la serie sulla battaglia legale per l'eredità

HBO Max mostra in una docu serie esclusiva tutti i retroscena del caso di Gina Lollobrigida e della lotta per la sua eredità tra i figli e il suo assistente

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Il 3 aprile 2026 debutterà su HBO Max in streaming la docu-serie italiana originale Gina Lollobrigida: Diva contesa. Scritta da Carlo Altinier e Matteo Billi e diretta da Graziano Conversano, offrirà un resoconto della battaglia per l’eredità di un’icona del cinema e di un intenso melodramma familiare. I 3 episodi di Gina Lollobrigida: Diva contesa saranno disponibili integralmente sin da subito, per chi volesse gettarsi nella vicenda con un corposo binge watching.

Il ritratto di una star in Gina Lollobrigida: Diva contesa, dal 3 aprile in streaming su HBO Max

La docu serie ricostruisce il vero "caso Gina Lollobrigida", l’incredibile vicenda giudiziaria che ha catturato l’attenzione pubblica con un intreccio di intrighi, inganni e sorprendenti rivelazioni. I 3 episodi che la compongono ripercorrono la vita della grande diva del cinema internazionale – che fu attrice, fotografa, scultrice, pittrice e simbolo di indipendenza – fino alla morte nel 2023, concentrandosi sulla battaglia legale esplosa attorno al suo ingente patrimonio milionario. A contendersi l’eredità economica, artistica e morale sono stati il figlio Milko Skofic, il sedicente marito Francisco Javier Rigau e il manager Andrea Piazzolla. Gli ultimi anni della vita della diva si trasformano in un vortice di accuse, tradimenti e sospetti di manipolazione.

Gina Lollobrigida: Diva contesa unisce il ritratto della grande star al racconto dell’ultimo periodo della sua esistenza, in cui Piazzolla, factotum e manager della "Lollo", finisce sul banco degli imputati in quanto accusato di circonvenzione di incapace e di aver sottratto beni al patrimonio dell’attrice.
Grazie ad una meticolosa analisi degli atti giudiziari, testimonianze esclusive, audio mai ascoltati e alla partecipazione di Rigau, Skofic, Piazzolla e del nipote dell’attrice, Dimitri, la docu serie svela retroscena inediti e fa luce sui tanti aspetti oscuri dell’affaire: la scomparsa di quasi tutto il patrimonio (stimato tra 10 e 20 milioni di euro, con fondi forse nascosti a Panama), la nomina di un amministratore di sostegno nel 2019 e la condanna in primo grado di Andrea Piazzolla nel 2023 a tre anni di reclusione e a un risarcimento da mezzo milione di euro per aver approfittato della fragilità della Lollobrigida. Una battaglia legale non ancora definita nei tre gradi di giudizio.

Quando esce la docu serie Gina Lollobrigida: Diva contesa

Gina Lollobrigida: Diva Contesa è prodotta da Indigo Stories (Produttore: Alessandro Lostia, Line Producer: Ettore Musco) con Loft Produzioni (Produttore: David Perluigi, Line Producer: Luca Motta). Gli autori sono Carlo Altinier e Matteo Billi, come collaboratori ai testi Elena Martelli, Ilenia Petracalvina, Shaila Risolo e Morena Zapparoli. Le musiche sono di Giorgio Spada. Il montaggio di Michele Castelli e Daria Di Mauro. La fotografia è di Luigi Montebello. La regia di Graziano Conversano.

La serie è in arrivo il 3 aprile in esclusiva streaming su HBO Max con tutti e 3 gli episodi disponibili sin da subito.

