Giletti, la Rai replica dopo lo sfogo sulla chiusura: “Serve fiducia reciproca”, che fine fa Lo Stato delle cose Il direttore Approfondimento Rai ha commentato le parole del conduttore sulla chiusura anticipata del suo programma su Rai 3: cosa ha detto

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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È esploso un nuovo ‘caso’ Massimo Giletti in casa Rai. Lo scorso lunedì, infatti, il conduttore ha ha polemizzato sulla presunta chiusura anticipata de Lo Stato delle Cose, pungendo in diretta i vertici della tv di Stato. Il direttore Approfondimento Rai Paolo Corsini ha replicato alle parole di Giletti attraverso un comunicato stampa, cercando di fare chiarezza in una situazione ormai tesissima. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Massimo Giletti, la stoccata sulla chiusura anticipata de Lo Stato delle Cose

Lo scorso lunedì in prima serata su Rai 3 è andata in onda una nuova puntata de Lo Stato delle Cose, presumibilmente la penultima dell’edizione 2025/26. L’ultimo appuntamento è previsto per il prossimo 13 aprile, poi Massimo Giletti (che lo scorso anno proseguì addirittura finoa giugno) sarà costretto a chiudere i battenti. Il conduttore non ha mai fatto mistero della sua delusione per questo ‘taglio’ e anche lunedì si è scagliato in diretta contro la decisione della Rai. "Noi non saremo in onda perché, si sa, i programmi che funzionano… sapete che fine fanno (..) Qualcuno ci racconterà come mai sulle unghie della povera Chiara c’era un Dna riconducibile a Sempio" la frecciata di Giletti, commentando l’impossibilità di commentare i futuri aggiornamenti sul caso Garlasco.

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La replica della Rai e il futuro di Giletti

I vertici Rai, dal canto loro, hanno sempre ribadito che Lo Stato delle Cose chiuderà nella data prevista dal nuovo piano editoriale (rivisto per motivi di budget); non si tratterebbe quindi nè di una chiusura anticipata nè tantomeno di una cancellazione. L’ennesima stoccata da parte di Massimo Giletti, tuttavia, ha portato il direttore Approfondimento Rai Paolo Corsini a intervenire nuovamente. "La Rai e la mia Direzione hanno investito molto in Massimo Giletti volto di punta dell’Approfondimento Rai (…) Dispiace quindi che Giletti utilizzi spazi del programma Lo Stato delle Cose per esprimere rimostranze, più o meno velate, nei confronti dell’azienda per cui ora lavora" ha replicato Corsini in un comunicato stampa, ribadendo: "Come da prassi, giorno di messa in onda, durata e numero di puntate sono stati definiti di comune accordo all’inizio della stagione e condivisi anche in sede di conferenza stampa". Poi un auspicio per il futuro del conduttore in Rai: "Confido che Massimo Giletti, come il sottoscritto, creda convintamente nel valore della Rai come Servizio Pubblico e nel progetto che abbiamo costruito perché la fiducia reciproca resta comunque un presupposto imprescindibile per continuare a dare seguito allo splendido lavoro fin qui fatto assieme".

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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