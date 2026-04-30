Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Giletti-Rai, l’incontro dopo le polemiche: “Niente scandali”, la decisione sul rinnovo di Lo Stato delle cose

Dopo le numerose tensioni tra il conduttore e la rete, le ultime indiscrezioni rivelano una rinnovata intesa che potrebbe ribaltare le ipotesi circolate finora.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Nelle ultime settimane si è parlato molto delle crescenti tensioni tra il conduttore Massimo Giletti e la Rai, con tanto di ipotesi su un suo possibile addio. Nelle ultime ore, però, è arrivato a gran sorpresa un colpo di scena che potrebbe rimettere tutto in discussione. Dopo varie scintille pubbliche, frecciate in diretta e comunicati stampa piccati, il conduttore piemontese e l‘ad Rai Giampaolo Rossi si sarebbero seduti allo stesso tavolo per tentare di ricucire uno strappo che rischiava di diventare definitivo. A rivelare il retroscena è Dagospia, secondo il quale l’intesa sarebbe vicina, anche se resterebbero alcuni nodi ancora da sciogliere. Scopriamo di più.

Giletti contro la Rai, scintille e tensioni per la chiusura de Lo Stato delle Cose

L’apice delle tensioni tra Massimo Giletti e la Rai è stato toccato lo scorso 6 aprile quando, durante la diretta de Lo Stato delle Cose, Giletti ha lanciato una stoccata tutt’altro che velata nei confronti della rete. "Noi non saremo in onda perché, si sa, i programmi che funzionano… sapete che fine fanno", ha detto il conduttore manifestando tutto il suo malcontento per la chiusura anticipata del programma.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La risposta di Paolo Corsini, direttore degli Approfondimenti Rai, non si è fatta attendere: "Dispiace che Massimo Giletti utilizzi spazi del programma ‘Lo Stato delle cose’ per esprimere rimostranze, più o meno velate, nei confronti dell’Azienda per cui ora lavora. Come da prassi, giorno di messa in onda, durata e numero di puntate sono stati definiti di comune accordo all’inizio della stagione e condivisi anche in sede di conferenza stampa". Davanti a queste crescenti tensioni, hanno dunque iniziato a circolare ipotesi sia sulla possibile cancellazione definitiva del programma che sull’eventuale addio di Giletti alla Rai.

Giletti-Rai, l’incontro dopo le polemiche: "Niente scandali"

Nelle ultime ore, l’indiscrezione rivelata da Dagospia ha scombinato ancora una volta tutte le carte in tavola, cambiando radicalmente la prospettiva. Secondo il noto portale, infatti, l’ad Rai Giampaolo Rossi e Massimo Giletti si sarebbero incontrati per discutere del futuro del giornalista e da questo ne sarebbe scaturita una rinnovata intesa.

"L’ad Rai Giampaolo Rossi e Massimo Giletti si sono attovagliati per parlare del contratto in scadenza del giornalista in forza a Rai 3. Dopo le sue frecciatine in onda e i comunicati del direttore degli approfondimenti Paolo Corsini, Giletti e Rossi hanno fatto un primo passo verso il rinnovo con una stretta di mano, l’accordo vicino e alcuni punti però ancora da risolvere. La trasmissione su Rai 3 ha raggiunto l’8% (share più che dimezzato da Monica Maggioni) e tele-meloni non vuole scandali mediatici nell’anno elettorale che sta per cominciare", ha rivelato Dagospia.

In altre parole, un addio rumoroso di Giletti, con tutto il corollario di polemiche che ne deriverebbe, sarebbe un grattacapo di cui il governo non ha alcun bisogno in una fase delicata come quella che precede le elezioni. Ad oggi, resterebbero dunque alcuni punti ancora aperti nella trattativa, ma l’atmosfera sembrerebbe quella di chi desidera soltanto ritrovare un equilibrio che accontenti tutti.

Quando torna in onda Lo Stato delle Cose?

La Rai non ha ancora ufficializzato la presenza de Lo stato delle cose nei palinsesti della stagione 2026/2026. Qualora il programma fosse confermato, il talk inizierebbe a settembre 2026.

Potrebbe interessarti anche

Massimo Giletti

Giletti, la Rai replica dopo lo sfogo sulla chiusura: “Serve fiducia reciproca”, che fine fa Lo Stato delle cose

Il direttore Approfondimento Rai ha commentato le parole del conduttore sulla chiusu...
Massimo Giletti

Massimo Giletti, quando torna in onda Lo Stato delle Cose: scintille Rai e giallo sulla ripartenza

Il conduttore ha chiuso la stagione tra polemiche (interne) e smentite. Il programma...
Massimo Giletti - Lo Stato delle Cose

Giletti e la chiusura anticipata (con addio), la Rai smentisce: “Due puntate in più”, svolta sul futuro del conduttore

Il direttore Approfondimento Rai Paolo Corsini ha chiarito una volta di più che non ...
Massimo Giletti

Lo Stato delle cose, Massimo Giletti irrompe su Rai 1 dopo la chiusura (con polemica) del programma: cosa succede

Massimo Giletti da Caterina Balivo: l'incursione a sorpresa è un gesto di solidariet...
Massimo Giletti

Giletti anticipa la chiusura de Lo Stato delle Cose, lo sfogo contro la Rai: "Non ci saremo", cosa succede

Il conduttore ha polemizzato sulla presunta cancellazione del suo programma, ma le s...
La Rai che verrà - Giletti - Venier

La Rai che verrà: Massimo Giletti a rischio addio, la scelta su Sanremo e il nuovo conduttore (scontato) di Domenica In

Continuano le indiscrezioni sul futuro della Rai e dei palinsesti televisivi autunna...
Massimo Giletti - Lo Stato delle Cose

Massimo Giletti, altro che cancellazione: la Rai gli chiede gli straordinari. Perché

Dopo le voci di chiusura anticipata e considerati i buoni ascolti su Rai 3, il progr...
Massimo Giletti - Lo Stato delle Cose

Giletti cancellato, anzi no: coas sulla chiusura di Lo Stato delle cose. La (strana) smentita della Rai

Il direttore di Rai Approfondimento Paolo Corsini ha replicato con una nota alle voc...
Roberta Bruzzone

Garlasco in TV, Roberta Bruzzone contro Massimo Giletti: “Fatti aiutare, con te non parlo”. Scoppia il caso degli audio

La criminologa è tornata a parlare del suo rifiuto di essere intervistata a Lo Stato...

Salute

I rischi dell’obesità nella donna

Quali sono le patologie legate all'eccesso di peso

LEGGI

Personaggi

Federica Peluffo

Federica Peluffo
Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio
Tommaso Cerno

Tommaso Cerno
Rocío Muñoz Morales

Rocío Muñoz Morales

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963