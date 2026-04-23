Giletti irrompe su Rai 1 dopo la chiusura (con polemica) de Lo Stato delle cose: cosa succede
Massimo Giletti da Caterina Balivo: l'incursione a sorpresa è un gesto di solidarietà della conduttrice di Rai 1?
Puntata speciale de La Volta Buona su Rai 1. Dopo aver accolto e salutato il pubblico in studio e quello sintonizzato da casa, Caterina Balivo ha introdotto uno "scaldapubblico" d’eccezione che le avrebbe fatto compagnia. Una vera e propria sorpresa per tutti, perché dopo giornate di retroscena, indiscrezioni e incertezze è apparso Massimo Giletti, con tanto di cappuccio in testa e occhiali da sole. C’è dell’altro dietro la comparsata apparentemente casuale negli studi Rai?
Giletti a sorpresa dalla Balivo: come ha reagito la conduttrice su Rai 1
C’è stato subito un abbraccio tra la Balivo e Giletti e anche un momento molto ironico. La padrona di casa, dando il via al primo salotto della puntata, a tema ‘longevità’, ha scherzato invitando il collega a prendere parte. Giletti, in questi giorni, è molto presente tra social e stampa: pare, infatti, non abbia preso molto bene la chiusura del suo programma su Rai 3, Lo stato delle cose. Nonostante gli ottimi ascolti e dibattiti social animati durante la messa in onda dei vari appuntamenti settimanali, non è ben chiaro il motivo dello stop. A partire da lunedì 20 aprile, infatti, al suo posto è arrivata Monica Maggioni con NewsRoom. Il giornalista non le ha certo mandate a dire, lasciandosi andare a una serie di frecciatine più o meno velate nei confronti dei vertici che hanno optato per questa scelta, a detta sua, assolutamente immotivata.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Caterina Balivo mostra solidarietà a Giletti? L’incursione su Rai 1 fa riflettere
L’incursione di Giletti dalla Balivo, dunque, appare tutto fuorché un caso dovuto a circostanze improvvise. Quasi ‘camuffato’ per non dare troppo nell’occhio, il giornalista è apparso in un modo alquanto bizzarro, ma deciso, in un momento tutt’altro che sereno sul piano professionale. Chi segue Giletti e Lo stato delle cose, avrà ben chiaro il modo in cui, da anni, il giornalista si batte per cause e casi che spesso lo hanno messo a dura prova, tra pericoli e minacce difficili da gestire. Che la Balivo abbia voluto mostrargli la sua vicinanza dopo la chiusura improvvisa e ingiustificata della trasmissione su Rai 3? Probabile, come potrebbe essere possibile che, tra una visita e l’altra degli studi Rai di Via Teulada o qualche riunione urgente, l’incursione sia davvero il frutto di dinamiche assolutamente prive di qualsiasi programmazione. Sicuramente il pubblico da casa ha gradito, condividendo il video sui social e generando una serie di condivisioni e commenti massicci nel corso delle ultime ore.
Potrebbe interessarti anche
Massimo Giletti, quando torna in onda Lo Stato delle Cose: scintille Rai e giallo sulla ripartenza
Il conduttore ha chiuso la stagione tra polemiche (interne) e smentite. Il programma...
Giletti anticipa la chiusura de Lo Stato delle Cose, lo sfogo contro la Rai: "Non ci saremo", cosa succede
Il conduttore ha polemizzato sulla presunta cancellazione del suo programma, ma le s...
Giletti e la chiusura anticipata (con addio), la Rai smentisce: “Due puntate in più”, svolta sul futuro del conduttore
Il direttore Approfondimento Rai Paolo Corsini ha chiarito una volta di più che non ...
Giletti, la Rai replica dopo lo sfogo sulla chiusura: “Serve fiducia reciproca”, che fine fa Lo Stato delle cose
Il direttore Approfondimento Rai ha commentato le parole del conduttore sulla chiusu...
Lorena Bianchetti: che studi ha fatto e l'intervista con cui è entrata nella storia
Dagli esordi al fianco di Corrado e su Rai International fino al racconto della cano...
Garlasco in TV, Roberta Bruzzone contro Massimo Giletti: “Fatti aiutare, con te non parlo”. Scoppia il caso degli audio
La criminologa è tornata a parlare del suo rifiuto di essere intervistata a Lo Stato...
La Rai che verrà: Massimo Giletti a rischio addio, la scelta su Sanremo e il nuovo conduttore (scontato) di Domenica In
Continuano le indiscrezioni sul futuro della Rai e dei palinsesti televisivi autunna...
Garlasco in Tv, resa dei conti tra Giletti e Garofano sulla vecchia indagine. Il giornalista chiude e tuona: "Dovrà passare molti esami"
Duro scontro durante l'ultima puntata stagionale de Lo Stato delle Cose lunedì 13 ap...