Giletti irrompe su Rai 1 dopo la chiusura (con polemica) de Lo Stato delle cose: cosa succede Massimo Giletti da Caterina Balivo: l'incursione a sorpresa è un gesto di solidarietà della conduttrice di Rai 1?

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Puntata speciale de La Volta Buona su Rai 1. Dopo aver accolto e salutato il pubblico in studio e quello sintonizzato da casa, Caterina Balivo ha introdotto uno "scaldapubblico" d’eccezione che le avrebbe fatto compagnia. Una vera e propria sorpresa per tutti, perché dopo giornate di retroscena, indiscrezioni e incertezze è apparso Massimo Giletti, con tanto di cappuccio in testa e occhiali da sole. C’è dell’altro dietro la comparsata apparentemente casuale negli studi Rai?

Giletti a sorpresa dalla Balivo: come ha reagito la conduttrice su Rai 1

C’è stato subito un abbraccio tra la Balivo e Giletti e anche un momento molto ironico. La padrona di casa, dando il via al primo salotto della puntata, a tema ‘longevità’, ha scherzato invitando il collega a prendere parte. Giletti, in questi giorni, è molto presente tra social e stampa: pare, infatti, non abbia preso molto bene la chiusura del suo programma su Rai 3, Lo stato delle cose. Nonostante gli ottimi ascolti e dibattiti social animati durante la messa in onda dei vari appuntamenti settimanali, non è ben chiaro il motivo dello stop. A partire da lunedì 20 aprile, infatti, al suo posto è arrivata Monica Maggioni con NewsRoom. Il giornalista non le ha certo mandate a dire, lasciandosi andare a una serie di frecciatine più o meno velate nei confronti dei vertici che hanno optato per questa scelta, a detta sua, assolutamente immotivata.

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Caterina Balivo mostra solidarietà a Giletti? L’incursione su Rai 1 fa riflettere

L’incursione di Giletti dalla Balivo, dunque, appare tutto fuorché un caso dovuto a circostanze improvvise. Quasi ‘camuffato’ per non dare troppo nell’occhio, il giornalista è apparso in un modo alquanto bizzarro, ma deciso, in un momento tutt’altro che sereno sul piano professionale. Chi segue Giletti e Lo stato delle cose, avrà ben chiaro il modo in cui, da anni, il giornalista si batte per cause e casi che spesso lo hanno messo a dura prova, tra pericoli e minacce difficili da gestire. Che la Balivo abbia voluto mostrargli la sua vicinanza dopo la chiusura improvvisa e ingiustificata della trasmissione su Rai 3? Probabile, come potrebbe essere possibile che, tra una visita e l’altra degli studi Rai di Via Teulada o qualche riunione urgente, l’incursione sia davvero il frutto di dinamiche assolutamente prive di qualsiasi programmazione. Sicuramente il pubblico da casa ha gradito, condividendo il video sui social e generando una serie di condivisioni e commenti massicci nel corso delle ultime ore.

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