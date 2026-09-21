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Giletti irrompe su Garlasco, lo scoop e l’intercettazione di Sempio mai sentita: cosa vedremo a Lo Stato delle Cose

Nella puntata di stasera, 21 settembre 2026, il conduttore analizzerà un nuovo audio legato al delitto. Poi l'intervista su Ranucci a Maria Rosaria Boccia. Ecco le anticipazioni.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Torna questa sera, lunedì 21 settembre 2026 alle 21.15 su Rai 3, l’appuntamento con Lo Stato delle Cose condotto da Massimo Giletti. Un mix imperdibile di approfondimenti sull’attualità politica e di analisi dei casi di cronaca più caldi, da Garlasco all’attentato a Sigfrido Ranucci. Sul versante dell’omicidio di Chiara Poggi, verrà proposto un audio inedito di Andrea Sempio, che potrebbe gettare nuova luce su piste investigative risalenti al 2017. Sarà poi presente il presidente di Italia Viva Matteo Renzi, per un faccia a faccia con il conduttore. E a proposito dell’ex presentatore di Report verrà mostrata un’intervista esclusiva a Maria Rosaria Boccia. Ecco qui sotto cosa vedremo in dettaglio.

Garlasco, l’audio inedito di Sempio a Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti

Tra i filoni al centro della puntata di oggi, a Lo Stato delle Cose su Rai 3, ci sarà ancora una volta il caso del delitto di Garlasco. Stavolta verrà fatto ascoltare un audio inedito originale con protagonista Andrea Sempio: un’intercettazione mai trasmessa, che sembra aprire scenari del tutto imprevisti su piste investigative seguite nel 2017 dalla Procura di Pavia. Intanto, archiviata definitivamente la posizione dell’ex procuratore Mario Venditti, rimangono dubbi su chi potrebbe aver ricevuto denaro (e per quali ragioni).

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Per analizzare il tutto, tra ipotesi e interrogativi ancora aperti, saranno presenti in studio Massimo Lovati, Antonio De Rensis, Gianluca Zanella e anche l’attuale avvocato difensore di Sempio, Liborio Cataliotti.

Il caso Ranucci e l’intervista a Maria Rosaria Boccia

Sul versante Sigfrido Ranucci, invece, verrà trasmessa un’esclusiva intervista a Maria Rosaria Boccia, realizzata in concomitanza con la recente pubblicazione del suo libro sul rapporto di amicizia con il conduttore ex Report. Ulteriore spazio sarà dato anche, con un’intervista, all’uomo che avrebbe confezionato la bomba dell’attentato a Ranucci. E si parlerà delle accuse dell’ex compagna di Valter Lavitola, oltre che della possibile pista sugli affari brasiliani. Presenti in studio a commentare, i giornalisti Peter Gomez e Nello Trocchia.

L’intervista di Massimo Giletti a Matteo Renzi

Ciliegina sulla torta della puntata sarà infine l’intervista di Giletti a Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Un faccia a faccia appassionato, che entrerà nei meandri dell’attuale situazione politica in vista delle elezioni in arrivo.

Quando e dove vedere la puntata de Lo Stato delle Cose

Il talk Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti, andrà in onda questa sera, lunedì 21 settembre 2026 alle ore 21.15 su Rai 3. Sarà possibile seguire la puntata anche in diretta streaming, oppure a seguire on demand, sulla piattaforma online di RaiPlay.

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